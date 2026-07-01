Julio llegó con una noticia que ya genera preocupación en gran parte de Argentina: el ingreso de una masa de aire de origen antártico dará lugar a lo que se conoce popularmente como “bomba polar”.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este fenómeno traerá un descenso térmico muy por debajo de los valores habituales para la época, con posibilidad de nevadas en regiones donde estos eventos no son frecuentes.

¿Qué es la bomba polar y por qué se está formando este fenómeno?

La llamada bomba polar se produce cuando una masa de aire proveniente de la Antártida avanza con fuerza sobre el continente , desplazando el aire templado y generando una caída abrupta de las temperaturas.

Según el organismo meteorológico oficial, el ingreso de esta corriente comenzó a sentirse en la región patagónica y, en los días siguientes, se extenderá hacia el centro y el norte del territorio.

El SMN estimó una anomalía térmica de varios grados por debajo del promedio histórico para esta fecha, lo que convierte a este evento en uno de los más intensos de la temporada.

Bomba polar en Argentina: qué provincias tendrán temperaturas bajo cero, posibles nevadas y hasta cuándo durará el frío extremo.

¿Qué provincias y regiones serán las más afectadas por el frío extremo y las nevadas?

El frío extremo no será uniforme en todo el país. Las temperaturas más bajas se concentrarán en la Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino, donde se prevén mínimas de entre 10 °C bajo cero y 0 °C. En algunos sectores de la meseta patagónica, incluso, los registros podrían descender por debajo de los 15 °C bajo cero, configurando uno de los episodios de frío más intensos de la temporada.

En paralelo, se prevén nevadas en las zonas serranas de Córdoba y San Luis, así como en las sierras de provincias del norte como Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca, áreas donde este tipo de precipitación blanca resulta poco habitual. También se maneja la posibilidad de copos débiles en el sudeste bonaerense.

A esto se suma un enfriamiento generalizado que alcanzará a Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y buena parte del centro y noreste del país, con mínimas que en la Ciudad de Buenos Aires podrían acercarse a los 2 grados.

¿Cuánto durará la ola polar y cómo prepararse ante el descenso de temperatura?

De acuerdo con las proyecciones del SMN, la fase más intensa de la ola polar se concentrará entre los primeros de julio, para luego comenzar a atenuarse hacia la segunda semana del mes. Aun así, el frío seguirá siendo marcado, aunque más cercano a los valores normales de la estación.

Ante este panorama, se recomienda extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas: abrigar especialmente a niños y adultos mayores, evitar la exposición prolongada al aire libre, verificar el estado de estufas y calefactores, y estar atentos a los partes meteorológicos oficiales, ya que el propio SMN advirtió que todavía existe margen de incertidumbre sobre el alcance final de las nevadas.