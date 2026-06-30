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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas que se extenderán por, al menos, 48 horas, con ráfagas de vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Este mal tiempo se mantendría hasta el jueves, según los últimos informes oficiales.

El pronóstico nacional anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido.

Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación provincial y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

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Tormentas fuertes y lluvias intensas durante tres días

De acuerdo a la información difundida, Misiones quedarán bajo un período de inestabilidad climática en gran parte de la provincia.

La provincia de Misiones mantiene alertas amarillas por tormentas.
La provincia de Misiones mantiene alertas amarillas por tormentas.Servicio Meteorológico Nacional.

No se trata de una tormenta aislada, sino que en distintas partes del país se mantienen alertas amarillas, aunque en otros casos es por viento y frío.

  • El clima en Misiones mantiene una alerta amarilla por tormentas.
Así estará el clima en Posadas, Misiones, durante los próximos días.
Así estará el clima en Posadas, Misiones, durante los próximos días.Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta del SMN y recomendaciones para la Cordillera

El SMN mantiene alertas meteorológicas activas para Misiones, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño.

En este contexto, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos sueltos en patios y balcones, y no circular por calles inundadas.

Además, se pide especial atención a quienes deban viajar por rutas, ya que la combinación de tormentas, lluvias intensas y viento fuerte puede reducir la visibilidad y volver peligrosa la conducción.

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Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera:

  • Martes 30: máxima de 14°C, mínima de 3°C con cielo ligeramente nublado durante la tarde y noche.
  • Miércoles 1: máxima de 14°C, mínima de 4°C con cielo parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado durante la tarde y parcialmente nublado por la noche.
  • Jueves 2: máxima de 11°C, mínima de 3°C con cielo parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado durante la tarde-noche.