El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por la llegada de un frente cálido que afectará al país entre la madrugada del domingo 16 y la tarde del miércoles 19. Según el comunicado, el fenómeno generará lluvias copiosas y tormentas muy fuertes, con mayor impacto en las zonas norte, centro y este del territorio.

Se prevé que las precipitaciones diarias más significativas oscilen entre 70 y 100 mm, y que los valores acumulados en el período puedan superar los 250 mm en algunas áreas. Durante los episodios de tormenta se esperan además rachas de viento fuerte, posibilidad de caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Inumet recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, extremar las precauciones en zonas vulnerables a anegamientos y desbordes, evitar desplazamientos innecesarios durante intensas lluvias y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Asimismo, sugiere prever cortes de energía y adoptar medidas de seguridad ante descargas eléctricas y presencia de granizo.