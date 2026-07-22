En esta noticia Cómo ayudar a Venezuela

Binance Charity amplía su estrategia de asistencia tras el terremoto que devastó Venezuela. La plataforma de criptomonedas habilita donaciones desde todo el mundo hacia usuarios verificados en las zonas impactadas, complementando así la donación inicial de u$s 3 millones ya entregada.

El programa permite que usuarios verificados donen desde u$s 5 hasta el 1 de septiembre de 2026. Cada aporte se convierte en vouchers de 20 USDT en ayuda de emergencia para beneficiarios identificados en las regiones más afectadas: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy.

Cómo ayudar a Venezuela

Para participar en el programa, los donantes deben completar la verificación KYC en Binance. Este requisito garantiza la transparencia de las contribuciones y el seguimiento on-chain de los fondos desembolsados.

Los receptores acceden a la ayuda únicamente si cumplen condiciones específicas. La plataforma verifica a través de KYC y Proof of Address (POA) que los beneficiarios residan efectivamente en las zonas afectadas, asegurando que la asistencia llegue a quienes la necesitan.

El acceso al programa de donaciones está disponible a través del portal específico de Binance Charity. Los interesados en aportar pueden dirigirse al sitio web oficial de la plataforma para realizar sus contribuciones de manera segura.

La devastación que dejó el terremoto en Venezuela reavivó las alertas sobre el alto riesgo de desastres naturales en América Latina. Chatgpt

La iniciativa de Binance Charity refleja un compromiso más amplio de la compañía con asistencia humanitaria internacional. La plataforma ha brindado apoyo previo en casos de emergencia en Argentina, Brasil, México, Ucrania, Turquía, Libia, Marruecos, Taiwán e Italia.

Binance reafirmó su compromiso con la comunidad venezolana mediante comunicaciones oficiales. La compañía indicó que evalúa continuamente formas adicionales de apoyo específicamente dirigidas a Venezuela más allá de este programa.

La donación inicial de u$s 3 millones en vouchers de 20 USDT constituye la primera línea de respuesta de Binance Charity ante la crisis. El terremoto generó una demanda urgente de recursos financieros en las zonas costeras y centrales del país.

El ecosistema global de Binance, que opera en más de 100 países con más de 310 millones de usuarios, facilita la movilización rápida de recursos en situaciones de emergencia. La infraestructura blockchain permite trazabilidad completa de las transferencias.

El programa permanecerá activo hasta el 1 de septiembre de 2026, permitiendo a donantes de cualquier parte del mundo contribuir a la recuperación de Venezuela.