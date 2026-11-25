Oblea de la VTV de provincia de Buenos Aires pegada en el parabrisas de un auto.

Los conductores de la provincia de Buenos Aires pueden acceder a una bonificación del 50% en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) si sus vehículos cumplen con determinadas condiciones.

Uno de los principales beneficios alcanza a los automotores que tienen 20 años o más de antigüedad, que pueden pagar la mitad de la tarifa correspondiente a su categoría. La normativa también contempla descuentos para otros grupos de usuarios y tipos de transporte.

VTV con 50% de descuento para los vehículos de 20 años o más de antigüedad

Los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires que tengan 20 años o más de antigüedad pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor establecido para su categoría. De esta manera, los propietarios de estos automotores abonan la mitad de la tarifa que les correspondería pagar para completar la inspección técnica obligatoria.

Un vehículo realizando la Verificación Técnica Vehicular en una planta de PBA.

El beneficio está determinado por la antigüedad del vehículo y su radicación en territorio bonaerense . Por eso, quienes cumplan con ambas condiciones podrán acceder al descuento al momento de realizar el trámite de la VTV.

Qué otros vehículos pueden acceder a la bonificación de la VTV

La provincia también contempla una tarifa reducida para determinados servicios de transporte. En estos casos, la bonificación alcanza al 50% del valor habitual.

Los vehículos incluidos son:

Taxis y remises de jurisdicción municipal.

Transportes escolares destinados a servicios especializados, tanto municipales como provinciales.

De esta forma, los vehículos afectados a estas actividades pueden realizar la verificación técnica con una reducción de la mitad de la tarifa correspondiente.

Jubilados y pensionados pagan la mitad de la tarifa de la VTV en Buenos Aires

El beneficio también alcanza a jubilados y pensionados que cumplan con un requisito de ingresos.

Para acceder a la bonificación del 50%, sus haberes no deben superar el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios.