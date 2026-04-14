La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado un giro radical en el tiempo para los próximos días en España. Tras un inicio de semana marcado por frío, viento y lluvias en el norte, un potente anticiclón se instalará sobre la Península y el archipiélago canario, provocando una nueva ola de calor con temperaturas que superarán los 30 °C en numerosos puntos. Sin embargo, este mismo sistema de altas presiones traerá también inestabilidad localizada: un tormentón con chubascos y precipitaciones que afectarán especialmente al norte de las Islas Canarias, Galicia y la cornisa cantábrica. Según el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, el anticiclón se consolidará a partir del martes 14 de abril de 2026 y dominará el panorama hasta el fin de semana. Esto significa ascenso térmico progresivo que se notará ya el miércoles y se intensificará el jueves y viernes, con máximas que en el este, centro y sur peninsular alcanzarán entre 28 °C y 30 °C (hasta 5-10 °C por encima de lo normal para mediados de abril). El “veranillo” de abril llegará con fuerza: cielos despejados, sol radiante y ambiente casi veraniego en gran parte del país. Entre las zonas más afectadas, el AEMET informó que impactará en: Aunque el anticiclón trae estabilidad general, no todo será sol y calor. La AEMET advierte de precipitaciones aisladas pero intensas en zonas concretas: El miércoles 15 de abril todavía se esperan chubascos en Baleares y cordillera Cantábrica. El jueves y viernes las lluvias se limitarán al Cantábrico y norte canario, pero podrían ser localmente fuertes, con riesgo de tormentas breves pero intensas. Por eso desde las autoridades recomiendan precaución en carreteras y costas del norte de Canarias, donde el contraste entre el calor y la inestabilidad puede generar rachas de viento y lluvia repentina.