Los propietarios que realizan construcciones, ampliaciones o modificaciones sin contar con la autorización pueden quedar expuestos a sanciones y medidas administrativas en la Ciudad de Buenos Aires. La situación puede salir a la luz a partir de una denuncia vecinal o de una inspección de las autoridades porteñas.

El Código de Edificación establece que una obra puede considerarse en contravención cuando se ejecutan trabajos sin tramitar el Aviso o Permiso de Obra exigido.

La normativa también contempla la posibilidad de exigir que se reviertan las modificaciones realizadas cuando no corresponda su regularización.

Ley 6100: qué construcciones se consideran obras en contravención en CABA

La Ley 6100 aprobó el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y estableció las condiciones que deben respetarse antes de iniciar una construcción, modificación o demolición.

En particular, el apartado 2.1.13, inciso c, establece que se considera una obra en contravención cuando se construyeron, modificaron o demolieron edificaciones, estructuras o instalaciones sin tramitar el Aviso o Permiso de Obra correspondiente.

El artículo también contempla otras situaciones irregulares:

Cuando se tramitó un Aviso o Permiso de Obra de menor alcance al trabajo efectivamente realizado.

Cuando se ejecutaron modificaciones que alteraron las condiciones del permiso otorgado.

Cuando se construyeron, modificaron o demolieron estructuras vulnerando normas vigentes que afectan la seguridad, la salubridad o la estética edilicia.

No alcanza con ser propietario de un inmueble para realizar cualquier intervención. Antes de comenzar los trabajos, es necesario verificar qué autorización exige la normativa según las características de la obra.

¿Qué pasa si los vecinos denuncian una construcción sin permiso?

Las denuncias vecinales pueden alertar a las autoridades sobre una posible irregularidad en una propiedad. A partir de esa información, las autoridades pueden hacer inspecciones para verificar si los trabajos cuentan con la documentación.

El artículo 2.1.22 del Código de Edificación establece que las autoridades tienen facultades para inspeccionar las obras en ejecución y actuar sobre aquellas que se encuentren en contravención.

Si se comprueba que una construcción se realizó sin la autorización, el propietario puede quedar obligado a regularizar su situación o a retrotraer la obra a su estado registral anterior.

Cuándo pueden exigir la demolición de una construcción sin permiso

Pueden demoler construcciones si no los propietarios no cuentan con este permiso.

El artículo 2.1.14 del Código de Edificación establece que, cuando se detecta una obra en contravención, el propietario debe retrotraerla a la situación registral existente, con autorización de la autoridad competente.

Sin embargo, la misma disposición contempla que determinadas construcciones puedan regularizarse si cumplen con los requisitos establecidos.

Cuando una obra no encuadra en ninguno de los supuestos admitidos para la regularización, puede corresponder que el propietario deba revertir los trabajos realizados.

Esto puede implicar la demolición de las partes construidas irregularmente, según el caso y las decisiones administrativas correspondientes.

Ley 6100: qué obras pueden regularizarse y cuáles quedan excluidas

El artículo 2.1.14 establece los supuestos en los que puede solicitarse la regularización de una obra en contravención.

Para iniciar el procedimiento, el propietario debe presentar planos que reflejen lo efectivamente construido y acreditar el pago de los recargos sobre los derechos de delineación y construcción establecidos por la Ley Tarifaria vigente.

Entre las construcciones que pueden regularizarse se encuentran:

Obras ejecutadas sin permiso que cumplan con la normativa urbanística y de edificación vigente al momento de su regularización.

Construcciones antirreglamentarias al Código de Edificación que no superen los 100 metros cuadrados.

Obras realizadas en partes comunes de edificios sometidos a condominio o propiedad horizontal y en edificios públicos, cuando tengan como finalidad cumplir con condiciones de accesibilidad.

Obras ejecutadas en predios en proceso de reurbanización, siempre que no afecten las condiciones de seguridad ni impliquen riesgos para sus habitantes o linderos.

Sin embargo, existen restricciones importantes: el Gobierno porteño aclara que no se pueden regularizar obras antirreglamentarias al Código Urbanístico ni instalaciones antirreglamentarias al Código de Edificación.

El límite de los 100 metros cuadrados tampoco representa una autorización automática: únicamente contempla uno de los supuestos de regularización previstos para construcciones que no cumplen con el Código de Edificación.

Qué permiso deben tramitar los propietarios antes de comenzar una obra

El Código de Edificación establece diferentes autorizaciones según el tipo de intervención que se quiera realizar.

El Aviso de Obra corresponde a determinados trabajos de menor alcance, mientras que las intervenciones de mayor envergadura requieren un Permiso de Ejecución de Obra Civil.

También existe un trámite específico para las demoliciones: el propietario debe gestionar el Permiso de Demolición antes de comenzar los trabajos.

Cómo regularizar una obra en contravención en la Ciudad de Buenos Aires

Los propietarios que realizaron trabajos sin autorización pueden consultar si su construcción cumple con alguno de los supuestos admitidos por el artículo 2.1.14.

El Gobierno porteño dispone del trámite Registro de Plano de Obra Civil: Regularización de Obra en Contravención, que se gestiona a través de la plataforma Tramitación a Distancia (TAD).

Entre los requisitos se encuentran: