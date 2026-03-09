El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso dirigido a toda la población del territorio azteca por el avance de una tormenta que provocará fuertes lluvias por dos días seguidos en distintos estados de la República Mexicana. A partir del lunes 9 de marzo, se prevé que la Cuarta Tormenta Invernal de la Temporada continúe desplazándose por todo el país, afectando a una serie de entidades federativas con precipitaciones, vientos fuertes y una caída brusca de las temperaturas. Para hoy, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío núm. 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, generando las condiciones propicias para que se registren lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Al mismo tiempo, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima emitió una serie de advertencias para que los habitantes se mantengan al corriente y puedan tomar todos los recaudos: Durante las próximas 48 horas, distintos fenómenos climáticos afectarán al país, provocando intensas lluvias en los siguientes estados: