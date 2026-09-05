El huracán Marie, actualmente categoría 1, mantiene en alerta a las autoridades meteorológicas por los efectos que su amplia circulación está generando sobre zonas costeras de México. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón presenta vientos sostenidos de 150 km/h y rachas de hasta 185 km/h.

A las 03:00 horas de este sábado 5 de septiembre, Marie se localizaba a 1,020 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanzaba hacia el noroeste a 13 km/h. Aunque el sistema se encuentra lejos de las costas mexicanas, su circulación refuerza las lluvias, el viento y el oleaje en la península de Baja California.

Huracanes en costas mexicanas CONAGUA

Huracán Marie: fuerza, trayectoria e impactos en las costas mexicanas

Marie registra una presión mínima central de 970 hPa, con vientos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h. El pronóstico del SMN indica que continuará como huracán categoría 1 durante el sábado y domingo, aunque posteriormente se debilitará a tormenta tropical.

Su extensa circulación ya genera efectos sobre territorio y costas mexicanas. De acuerdo con el reporte y la imagen satelital, Baja California Sur es la entidad con impactos directos por las condiciones asociadas al ciclón, mientras que la costa occidental de la península de Baja California enfrenta efectos colaterales relacionados principalmente con el oleaje.

Baja California Sur: probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm .

Baja California Sur: viento de 20 a 30 km/h , con rachas de 40 a 60 km/h.

Costa occidental de la península de Baja California: oleaje de 2 a 3 metros de altura .

Costas de Sinaloa: presencia de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros .

Costas de Nayarit: mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros .

Costas de Jalisco: mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros .

Costas de Colima: mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros .

Costas de Michoacán: mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros .

Costas de Guerrero: mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros .

Costas de Oaxaca y Chiapas: mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

La trayectoria prevista mantiene al huracán alejándose de las costas mexicanas. Para las 12:00 horas del sábado, Marie se ubicaría a 845 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, con vientos de 140 km/h y rachas de 170 km/h. Durante el domingo continuará como categoría 1 y posteriormente se degradará a tormenta tropical. El pronóstico señala que para el 10 de septiembre podría convertirse en un sistema post-tropical o remanente.

MEX1812. PACHUCA (MÉXICO), 01/09/2026.- Bomberos atienden una emergencia en calle inundada debido a las fuertes lluvias este martes, en Pachuca (México). La tormenta tropical Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, se formó frente a las costas del estado de Colima, en el oeste de México, donde se prevé un aumento de lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). EFE/David Martínez Pelcastre Fuente: EFE David Martínez Pelcastre

¿Qué recomienda el SMN ante el huracán Marie?

Ante las condiciones generadas por la circulación del ciclón, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda extremar precauciones en las zonas donde se presenten lluvias, viento y oleaje elevado. La recomendación incluye tanto a la población en tierra como a quienes realizan actividades marítimas.

Extremar precauciones en las zonas afectadas por lluvias .

Mantenerse atentos ante las condiciones de viento y sus rachas .

Tener especial cuidado en las zonas costeras por el oleaje elevado .

Extremar precauciones durante la navegación marítima .

Seguir las indicaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil .

Mantenerse informados sobre la evolución y trayectoria del huracán a través de los canales oficiales.

El SMN pidió a la población de los estados mencionados atender las recomendaciones de Protección Civil, particularmente por los efectos combinados de lluvia, viento y oleaje. Aunque Marie se encuentra a más de mil kilómetros de Cabo San Lucas, su amplia circulación ya genera condiciones que requieren vigilancia en las zonas costeras.