El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y advirtió sobre un período de 24 horas de inestabilidad con lluvias intensas, caída de granizo, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Según el organismo, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte con una importante acumulación de agua en poco tiempo.

Dónde será el diluvio

La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a distintos sectores de la provincia de Corrientes y se encuentra vigente para el próximo lunes 27 de julio.

Las tormentas serán durante toda la jornada del día lunes.

Las localidades incluidas en la alerta son Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

En estas zonas se prevé que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes.

Además, los fenómenos podrán estar acompañados por:

Lluvias intensas en cortos períodos.

Caída de granizo.

Ráfagas de viento fuertes.

Importante actividad eléctrica.

El SMN también informó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Qué significa la alerta emitida por el SMN

La advertencia vigente corresponde al nivel amarillo, lo que significa que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Imagen ilustrativa

Si bien no se trata del nivel más alto de alerta, el organismo recomienda mantenerse informado y seguir las actualizaciones oficiales, ya que las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente durante el desarrollo de las tormentas.

Los niveles de alerta del Servicio Meteorológico Nacional

Nivel rojo: se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Nivel naranja: se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Nivel amarillo: pueden registrarse fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Nivel verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Recomendaciones para evitar riesgos

Ante este tipo de eventos, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja tomar una serie de precauciones para reducir los riesgos .

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de calles o zonas que puedan inundarse.