El Inamhi mantiene una advertencia por altas temperaturas e incendios forestales, mientras anticipa un incremento de la humedad que favorecerá precipitaciones durante las próximas 48 horas.

Aunque la jornada del martes 14 de julio comenzará con ambiente cálido y cielo entre despejado y parcialmente nublado en gran parte de Ecuador, el pronóstico oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advierte que un cambio importante en las condiciones atmosféricas dará paso a lluvias, tormentas y ráfagas de viento que se extenderán durante las siguientes 48 horas. Este comportamiento contribuirá a disminuir parcialmente las temperaturas en varias zonas del país, especialmente donde la humedad aumentará de manera significativa.

El fenómeno llegará en medio de una intensa ola de calor que ha elevado el riesgo de incendios forestales, especialmente en la Sierra y el centro-sur del Litoral, donde continúa vigente la Advertencia Meteorológica N.° 51.

¿Por qué habrá 48 horas de tormentas y fuertes vientos en Ecuador?

El Inamhi explicó que durante las próximas horas ingresará mayor humedad desde la región Amazónica, condición que favorecerá la formación de abundante nubosidad y el desarrollo de lluvias durante las tardes, noches y madrugadas.

Aunque el calor seguirá presente durante buena parte del día, especialmente en las primeras horas de la tarde, la llegada de las precipitaciones permitirá un descenso gradual de la sensación térmica en diferentes sectores del país.

Las lluvias estarán acompañadas en algunos puntos por ráfagas de viento y actividad eléctrica, principalmente en la Amazonía y zonas del Litoral donde aumentará la inestabilidad atmosférica.

¿Cuáles serán las ciudades con más calor este martes 14 de julio?

La región Costa continuará registrando las temperaturas más elevadas del país, con máximas superiores a los 30 °C en varias localidades.

Entre los valores más altos previstos se encuentran:

Santa Rosa: 32,5 °C.

Guayaquil: 31,5 °C.

Esmeraldas: 31 °C.

Quevedo: 30,5 °C.

Manta: 30,5 °C.

Santo Domingo: 30 °C.

Salinas: 29 °C.

En la mayor parte del Litoral predominarán intervalos de sol y nubosidad variable, aunque durante la noche aumentará la posibilidad de lluvias en sectores de Santo Domingo y otras zonas cercanas.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas en Ecuador?

La Amazonía concentrará las condiciones más favorables para las precipitaciones.

Durante la mañana habrá momentos de sol con nubosidad variable, pero en la tarde y la noche crecerá la probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes en diferentes provincias.

Las temperaturas máximas previstas serán:

El Coca: 32 °C.

Tena: 31 °C.

Nueva Loja: 30 °C.

Macas: 27 °C.

Shell-Mera: 26 °C.

Gualaquiza: 28 °C.

Zamora: 28 °C.

El aumento de la humedad también favorecerá la presencia de nubosidad persistente durante la madrugada del miércoles.

¿Cómo estará el clima en la Sierra ecuatoriana?

En la región Interandina continuará el ambiente cálido durante las horas de mayor radiación solar, aunque varias provincias mantendrán mañanas frías y noches frescas.

Las temperaturas máximas previstas incluyen:

Ibarra: 26 °C.

Quito: 25 °C.

Cuenca: 23 °C.

Riobamba: 22,5 °C.

Ambato: 20 °C.

Loja: 20 °C.

En algunos sectores también persistirá la advertencia por incremento de temperatura diurna, condición que podría favorecer la propagación de incendios forestales.

¿Qué advertencia mantiene activa el Inamhi por la ola de calor?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología mantiene vigente la Advertencia Meteorológica N.° 51, debido al incremento de las temperaturas máximas entre el 14 y el 17 de julio.

Según la entidad, las condiciones secas y el intenso calentamiento durante el día aumentan el riesgo de incendios forestales, especialmente en la Sierra y el centro-sur del Litoral.