El informe semanal de AccuWeather advierte sobre tormentas intensas durante los primeros días de junio en Estados Unidos

El informe semanal de AccuWeather advierte sobre tormentas intensas durante los primeros días de junio en Estados Unidos. Hay alerta por posibles inundaciones localizadas, tormentas eléctricas y hasta granizo.

El sistema de tormentas impactará principalmente en la zona de las grandes llanuras y el valle de Misisipi. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 mph en su punto más intenso durante la semana.

El sistema de tormentas impactará principalmente en la zona de las grandes llanuras y el valle de Misisipi. Chat GPT | IA

Se aproxima la tormenta del año con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 90 mph: pronóstico semanal

Según AccuWeather, llegan más de dos días consecutivos de tormentas severas en Estados Unidos, una amenaza que se intensifica a partir del martes y seguirá hasta al menos del jueves, con posibilidad de extenderse durante más días.

Estos sistemas se alimentan por el aire cálido y húmedo que viene del Golfo de México, que se combina con sistemas de baja presión y frentes fríos. Entre los fenómenos más temidos se encuentra la posibilidad de tormentas eléctricas y cortes en el suministro eléctrico.

Asimismo, también se pronostican fuertes ráfagas de viento que se acercarán a los 90 mph, es decir, casi 145 km/h. Adicionalmente, también se prevé la caída de granizo de gran tamaño.

La gran cantidad de agua que caerá en tan poco tiempo podría provocar inundaciones en zonas urbanas y rurales. A su vez, las tormentas podrían causar interrupciones en el transporte terrestre y aéreo.

Las zonas más afectadas por la tormenta del año

Las tormentas se irán desplazando desde el martes, día en el que se verán afectadas las siguientes zonas:

Este de Montana

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Noreste de Nuevo México

Panhandle de Texas

Sur de Saskatchewan (Canadá)

Sur de Manitoba (Canadá)

También se esperan tormentas fuertes en sectores de Florida, Georgia y Alabama.

Para el miércoles, la tormenta se moverá hacia:

Este de Dakota del Norte

Centro y este de Dakota del Sur

Gran parte de Minnesota

Oeste de Kansas

Noreste de Colorado

El corredor de mayor riesgo se desplazará hacia el este respecto de la jornada anterior. Hacia el jueves, las tormentas llegarán a: