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El informe semanal de AccuWeather advierte sobre tormentas intensas durante los primeros días de junio en Estados Unidos. Hay alerta por posibles inundaciones localizadas, tormentas eléctricas y hasta granizo.
El sistema de tormentas impactará principalmente en la zona de las grandes llanuras y el valle de Misisipi. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 90 mph en su punto más intenso durante la semana.
Se aproxima la tormenta del año con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 90 mph: pronóstico semanal
Según AccuWeather, llegan más de dos días consecutivos de tormentas severas en Estados Unidos, una amenaza que se intensifica a partir del martes y seguirá hasta al menos del jueves, con posibilidad de extenderse durante más días.
Estos sistemas se alimentan por el aire cálido y húmedo que viene del Golfo de México, que se combina con sistemas de baja presión y frentes fríos. Entre los fenómenos más temidos se encuentra la posibilidad de tormentas eléctricas y cortes en el suministro eléctrico.
Asimismo, también se pronostican fuertes ráfagas de viento que se acercarán a los 90 mph, es decir, casi 145 km/h. Adicionalmente, también se prevé la caída de granizo de gran tamaño.
La gran cantidad de agua que caerá en tan poco tiempo podría provocar inundaciones en zonas urbanas y rurales. A su vez, las tormentas podrían causar interrupciones en el transporte terrestre y aéreo.
Las zonas más afectadas por la tormenta del año
Las tormentas se irán desplazando desde el martes, día en el que se verán afectadas las siguientes zonas:
- Este de Montana
- Dakota del Norte
- Dakota del Sur
- Noreste de Nuevo México
- Panhandle de Texas
- Sur de Saskatchewan (Canadá)
- Sur de Manitoba (Canadá)
También se esperan tormentas fuertes en sectores de Florida, Georgia y Alabama.
Para el miércoles, la tormenta se moverá hacia:
- Este de Dakota del Norte
- Centro y este de Dakota del Sur
- Gran parte de Minnesota
- Oeste de Kansas
- Noreste de Colorado
El corredor de mayor riesgo se desplazará hacia el este respecto de la jornada anterior. Hacia el jueves, las tormentas llegarán a:
- Montana central.
- Sudeste de Montana.
- Suroeste de Dakota del Norte.
- Noreste de Colorado.
- Sectores de las Altas Llanuras