Se aproxima la tormenta del año con 24 horas de lluvias intensas y fuertes vientos: cuáles son las zonas más perjudicadas.

El IDEAM mantiene 173 alertas hidrológicas vigentes en el país por el riesgo de crecientes e inundaciones, según su Informe Técnico Diario. La mayoría se concentra en cuencas de ríos que vienen recibiendo lluvias fuertes.

De ese total, 46 son rojas, 63 naranjas y 64 amarillas. Y algunas zonas ya pasaron del aviso a la emergencia: hay inundaciones reportadas en los últimos días en varios municipios.

Crecientes súbitas e inundaciones: las zonas más golpeadas

Las alertas rojas, las de mayor riesgo de crecientes súbitas, se concentran en el Caribe (cuenca del río Atrato, con atención en Quibdó y otros municipios del Chocó), el Pacífico (ríos Baudó y San Juan) y la cuenca Magdalena–Cauca. El reporte ya registra desbordamientos: en San José del Guaviare se desbordó el río Guaviare y se declaró alerta roja, en Quibdó se inundaron 7 barrios y en Villavicencio hubo afectaciones por el río Guatiquía.

Caribe: Magdalena, sur de Córdoba, sur de Bolívar, oriente de Sucre y sur de Cesar.

Pacífica: norte y centro de Chocó.

Andina: norte y noroccidente de Antioquia, Eje Cafetero, norte de Boyacá y Santander.

Orinoquía y Amazonía: Arauca, oriente de Casanare, Vichada, oriente de Meta, Putumayo y Guaviare.

Aunque las lluvias bajaron cerca del 19% frente al día anterior, siguen siendo intensas en Caldas, Huila, Meta, Putumayo y Santander, y pueden venir con tormentas eléctricas. El mayor acumulado en 24 horas se midió en Restrepo (Meta), con 74 milímetros.

Aunque las lluvias bajaron cerca del 19% frente al día anterior, siguen siendo intensas en Caldas, Huila, Meta, Putumayo y Santander. Shutterstock + Canva

Deslizamientos, incendios y vientos fuertes en el mar

Las lluvias también disparan otros riesgos. Hay 264 municipios en alerta por deslizamientos de tierra (73 en rojo), sobre todo en zonas de ladera de Antioquia, Chocó, Boyacá, Cauca y Meta. En paralelo, 99 municipios están en alerta por incendios de la cobertura vegetal, con el nivel más alto en La Guajira, Norte de Santander y Nariño.

En el mar Caribe, el viento soplará con fuerza: el reporte prevé ráfagas de hasta 24 nudos y oleaje de hasta 3,2 metros, sobre todo en el Caribe central y oriental. En el Pacífico, el oleaje llega hasta 1,9 metros.

Qué hacer ante las lluvias y crecientes, según el IDEAM

La recomendación central es no confiarse: evitar transitar por orillas de ríos y quebradas y por zonas de ladera durante los aguaceros, y mantener limpios canales y desagües para que el agua corra.

Las embarcaciones pequeñas deben consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar por el oleaje alto. Para ver en tiempo real el nivel de los ríos cercanos, el IDEAM tiene habilitado el visor público fews.ideam.gov.co.