La calima en Canarias volvió a encender las alertas en todo el archipiélago. El polvo del Sahara redujo la visibilidad, elevó las temperaturas hasta valores propios del verano y obligó a activar avisos en todas las islas. El episodio afecta la calidad del aire, complica la circulación y deja escenas de cielos opacos y calor inusual en pleno febrero. Según los datos oficiales, el fenómeno seguirá varios días. La entrada de aire africano cargado de polvo mantiene el aviso amarillo, mientras los termómetros alcanzan hasta 30 grados en Tenerife y Gran Canaria. La situación se suma a un invierno con registros térmicos fuera de lo normal. La calima en Canarias mantiene en aviso a todo el archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología confirmó que “la calima va a obligar a mantener el aviso de nivel ‘amarillo’ (peligro bajo) en todo el archipiélago canario, y la visibilidad quedará reducida a unos 3.000 metros”. Las islas afectadas son Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Según los datos oficiales, “han activado avisos que se van a prolongar durante todo el día, y las previsiones de la Aemet apuntan que la situación se prolongará durante la jornada de mañana”. Meteorología advirtió que el fenómeno se extiende desde medianías a costas. El informe detalla que “en las islas montañosas afectará inicialmente a las medianías y se extenderá posteriormente a las costas, y este fenómeno será más significativo en las vertientes este y sur”. La calima en Canarias llega junto con una masa de aire africano. La agencia informó que “esta situación se prolonga ya durante varios días, debido a la entrada de una masa de aire africano con mucho polvo en suspensión, que ha provocado además una importante subida de las temperaturas”. El calor sorprendió en pleno invierno. Los datos oficiales indican que “la irrupción de aire caliente y cargado de polvo procedente del Sahara ha hecho que Canarias se despida este lunes de golpe del invierno con temperaturas de 30 grados en pleno mes de febrero”. Las temperaturas más altas del país se registraron en el archipiélago. Según Meteorología, “este 23 de febrero, las diez temperaturas más altas registradas en España corresponden a Canarias”. La calima en Canarias seguirá varios días. El portavoz Rubén del Campo explicó que “en Canarias el episodio de polvo en suspensión continuará dando lugar a calima que generará reducción de la visibilidad y empeoramiento de la calidad del aire”. El pronóstico prevé que el fenómeno empiece a remitir. El informe añade que la situación “empezará a remitir el miércoles, con la llegada el jueves de lluvias a las islas”. Mientras tanto, el tiempo será estable en gran parte del país. Meteorología indicó que “la última semana de febrero estará marcada en general por el tiempo estable” y con “temperaturas altas para esta época del año”. La llamada lluvia de sangre es un fenómeno que ocurre cuando la lluvia arrastra polvo en suspensión procedente del Sahara. Ese polvo contiene partículas rojizas que, al mezclarse con el agua, dejan manchas de color marrón o rojo sobre coches, ventanas y suelos. En episodios de calima en Canarias, la concentración de polvo sahariano en la atmósfera es alta. Cuando coinciden precipitaciones, esas partículas caen con el agua y generan ese efecto visual. No se trata de sangre, sino de barro fino con tonalidad rojiza. Este fenómeno suele aparecer tras varios días con aire africano cargado de polvo. Además de ensuciar superficies, puede reducir la visibilidad y afectar la calidad del aire. Por eso, durante la calima en Canarias, las autoridades recomiendan precaución.