En la antesala del fin de semana, se han encendido las alertas climáticas en el norte argentino, en medio de la llegada de aire más cálido y húmedo que favorecerá un aumento en la nubosidad y la inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cuáles serán las provincias afectadas por el agua y destacó a Misiones como una de las regiones donde podrían registrarse chaparrones y tormentas.

Dónde habrá lluvias durante la segunda semana de agosto

La inestabilidad también se hará sentir en la región Pampeana durante los próximos días. El miércoles 12 podrían registrarse algunas lluvias muy aisladas durante la tarde y noche en el norte bonaerense.

Vuelve la inestabilidad y el Servicio Meteorológico Nacional advierte por lluvias y chaparrones en algunas provincias del país. (Fuente: Shutterstock)

Para el jueves 13, aumentará la probabilidad de precipitaciones en distintos sectores del centro y norte del país:

NEA

Sur de Córdoba

Entre Ríos

Santa Fe

Norte bonaerense, incluido el AMBA

Las lluvias no tendrían características de alerta, aunque estarán acompañadas por un ambiente fresco y algo ventoso, con circulación del este-sudeste.

Entre las provincias que sí se llevan la mayor atención , se destacan:

Formosa: probabilidad de chaparrones.

Corrientes: lluvias aisladas e inestabilidad.

Misiones: posibilidad de tormentas.

Cómo estará el tiempo en Misiones

El viernes 14 será la jornada más importante para el norte argentino, debido al aumento de la humedad y las temperaturas. En Misiones, los registros podrían llegar hasta los 26 °C.

La combinación de aire cálido y húmedo con mayor inestabilidad podría generar tormentas, especialmente sobre Misiones y sectores cercanos.

Por ahora, no se espera una situación generalizada de tormentas severas. Sin embargo, el panorama puede modificarse con el avance del sistema durante las próximas horas.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo

La inestabilidad no quedará limitada al NEA. La región Pampeana continuará con abundante nubosidad, ambiente húmedo y posibilidad de lluvias o lloviznas dispersas.

En paralelo, la cordillera del NOA y Cuyo seguirá afectada por nevadas y fuertes vientos, mientras que la Patagonia mantendrá condiciones de frío intenso.

De esta manera, el fin de semana largo comenzará con un escenario muy diferente según la región, pero con especial atención puesta sobre las lluvias y tormentas del norte.