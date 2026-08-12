Vivir durante una temporada en una isla griega, rodeado de naturaleza y con el Mediterráneo como paisaje cotidiano, es una posibilidad que puede atraer especialmente a los amantes de los animales.

En este aspecto, una organización abrió una propuesta que combina alojamiento gratuito y tareas de voluntariado, aunque con una serie de responsabilidades que los seleccionados deberán cumplir.

La iniciativa tendrá lugar en Syros, una isla del archipiélago de las Cícladas, y la convocatoria para participar durante parte de 2027 abrirá sus inscripciones en septiembre.

La propuesta es la isla Syros de Grecia. Shutterstock

Asimismo, la propuesta permite permanecer cerca del refugio y colaborar con el cuidado de los animales durante varias horas al día, aunque los participantes deberán hacerse cargo de sus propios gastos personales.

Cómo es la propuesta para vivir en una isla de Grecia cuidando gatos

La organización God’s Little People Cat Rescue busca voluntarios que puedan colaborar con las tareas cotidianas del refugio durante parte de 2027. El ofrecimiento contempla aproximadamente cinco horas de trabajo por día, seis días a la semana, por lo que quienes sean seleccionados deberán asumir un compromiso concreto con el bienestar de los animales .

El voluntariado es para el cuidado de gatos. Shutterstock

Entre las principales tareas se encuentran:

Alimentar a los gatos.

Limpiar y mantener sus espacios.

Controlar el estado de los animales.

Brindarles atención y compañía.

Colaborar con otras tareas necesarias para el funcionamiento cotidiano del refugio.

La experiencia no debe confundirse con unas vacaciones gratuitas, ya que el alojamiento está vinculado al compromiso de colaborar con el refugio y cumplir con las responsabilidades acordadas.

Qué incluye la vivienda gratuita en la isla griega

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que los voluntarios seleccionados podrán acceder a alojamiento sin costo durante el período acordado. La vivienda se encuentra vinculada al refugio, lo que permite permanecer cerca de los gatos y cumplir con las tareas diarias sin tener que afrontar un alquiler durante la estadía.

Sin embargo, el alojamiento gratuito no significa que todos los gastos estén cubiertos. Los participantes deberán contemplar por su cuenta el traslado hasta Syros, la alimentación y los gastos personales que tengan durante el período de permanencia.

Cómo es Syros, la isla donde se realizará la experiencia

Syros forma parte del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo, y es una de las islas más importantes de la región. La experiencia ofrece una manera diferente de conocer Grecia, ya que permite permanecer durante más tiempo en el destino y acercarse a la vida cotidiana de la isla.

Para quienes disfrutan de los gatos y buscan una experiencia diferente a las vacaciones tradicionales, la propuesta combina alojamiento gratuito, cinco horas diarias de voluntariado y la posibilidad de vivir durante una temporada en una isla griega.

Cuándo abren las inscripciones

La inscripción para participar durante parte de 2027 abrirá en septiembre, por lo que los postulantes deberán enviar las solicitudes a través del sitio oficial en dicha fecha.