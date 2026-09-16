Un potente sistema de inestabilidad atmosférica comenzará a desplazarse sobre el Noreste Argentino (NEA) en las vísperas del cambio de estación, trayendo consigo lluvias copiosas, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que pondrán en alerta a las provincias de Formosa y Misiones.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno romperá con la estabilidad registrada durante el inicio de la semana y marcará el último gran evento de mal tiempo antes del inicio formal de la primavera astronómica , obligando a las defensas civiles locales a preparar esquemas de prevención urbana.

La situación crítica y el pico de inestabilidad en Formosa

En el territorio formoseño, el escenario meteorológico mostrará un marcado deterioro a partir del viernes 18 de septiembre, tras una jornada de jueves templada con máximas de hasta 29°C.

Durante la tarde y la noche del viernes, la probabilidad de tormentas fuertes trepará a un rango de entre el 70% y el 100%, con precipitaciones de variada intensidad que se extenderán durante la mañana del sábado 19, momento en que el termómetro tocará una máxima de 30°C en un ambiente caracterizado por la alta humedad y la pesadez térmica.

El impacto de las tormentas y lluvias continuas en Posadas

Por su parte, la ciudad de Posadas y gran parte de la provincia de Misiones experimentarán la llegada del frente inestable hacia la tarde del viernes, registrando primeras tormentas aisladas que se consolidarán a lo largo de todo el sábado.

Durante esa jornada, el termómetro registrará un descenso en la temperatura máxima (que se ubicará en torno a los 24°C) con ráfagas de viento constantes y probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%, las cuales recién comenzarán a ceder de manera paulatina hacia las últimas horas del domingo 20.

Ráfagas de 60 km/h y riesgos por tormentas eléctricas

El elemento de mayor peligrosidad asociado a este temporal radica en la intensidad de los vientos y la severidad de las descargas eléctricas que acompañarán el paso de las celdas de tormenta.

Las autoridades advierten que las ráfagas originadas por el choque de masas de aire con diferente temperatura podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, voladura de chapas e interrupciones preventivas en el suministro eléctrico en zonas urbanas y rurales.

Recomendaciones oficiales ante el temporal antes de la primavera

Ante el inminente cuadro de temporal, los organismos de protección civil recomendaron a la población evitar la circulación por la vía pública durante los picos de actividad eléctrica y extremar las precauciones al conducir.

Asimismo, se instó a los vecinos a no sacar los residuos a la calle para evitar la obstrucción de los desagües pluviales y asegurar cualquier elemento suelto en balcones o patios que pueda ser desplazado por las ráfagas antes del retorno de la estabilidad climática previsto para el inicio de la semana entrante.