Según el pronóstico extendido para la zona de Cataratas del Iguazú, se acerca un tramo de varios días con lluvias intensas, tormentas eléctricas y un salto térmico marcado

El clima en el norte de Misiones mostrará señales de un cambio abrupto en la antesala al comienzo oficial de la primavera.

Según el pronóstico extendido para la zona de Cataratas del Iguazú, se acerca un tramo de varios días con lluvias intensas, tormentas eléctricas y un salto térmico marcado , en la previa de uno de los últimos fines de semana de septiembre.

El reporte meteorológico anticipa jornadas de sol y temperaturas en ascenso que, hacia el fin de semana, darán paso a un escenario de inestabilidad.

Tormentas, ráfagas de viento y acumulados de lluvia podrían complicar la circulación y la actividad turística en la región de las Cataratas en los próximos días.

El pronóstico extendido anticipa tormentas eléctricas y lluvias fuertes en Misiones

Entre el viernes 18 y el lunes 21 de septiembre, Cataratas del Iguazú tendrá cuatro jornadas consecutivas con tormenta como condición predominante.

El viernes se esperan lluvias durante la mañana, con vientos de hasta 16 km/h desde el este y una humedad que rondará el 98%.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

El fin de semana la inestabilidad se profundiza: el sábado la humedad superará el 99% y se prevén lluvias moderadas por la tarde, mientras que el domingo la tormenta se instalará desde la madrugada.

Las temperaturas treparán hasta los 32°C antes del cambio de estación

El salto térmico es uno de los datos más llamativos de la semana en Misiones.

De los 23°C registrados este lunes, las máximas subirán de forma progresiva hasta los 32°C previstos para el lunes 21 de septiembre, jornada que coincide con el inicio de la primavera.

Las mínimas acompañan esa suba: de 9°C a mediados de semana se pasará a noches de hasta 20°C hacia el domingo y el lunes, con tormenta incluida.

Recomendaciones para quienes visiten las Cataratas del Iguazú estos días

Ante este escenario, se recomienda a los turistas y visitantes del Parque Nacional Iguazú seguir de cerca la evolución horaria del pronóstico antes de salir a recorrer los circuitos.

Algunas precauciones a tener en cuenta durante los días de tormenta:

Usar calzado antideslizante e impermeable para las pasarelas.

Evitar los senderos cercanos a la selva durante las tormentas eléctricas.

Consultar el estado de los circuitos antes de ingresar al parque.

Las autoridades del área suelen ajustar los horarios de circulación cuando se registran lluvias moderadas o fuertes, por lo que conviene confirmar la situación de cada sendero antes de emprender la visita a las Cataratas.