Se viene un diluvio histórico el viernes 18: lluvias intensas, acumulados de 50mm y fuertes ráfagas de viento en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

Tras el ingreso de aire muy frío del fin de semana, la circulación rotó al sector norte y empezó a traer aire más cálido y húmedo.

Ese ascenso térmico no vino acompañado de lluvias: la estabilidad domina casi todo el país hasta el jueves.

Qué pasa en la previa: casi sin lluvias hasta el jueves

Durante los primeros días de la semana, la precipitación queda prácticamente ausente en el territorio continental.

La región Pampeana, el Litoral, el NOA y el noreste no registran acumulados significativos, con nubosidad variable, pero sin sistemas organizados de lluvia.

Se viene un diluvio histórico el viernes 18: lluvias intensas, acumulados de 50mm y fuertes ráfagas de viento en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones Foco Uy

Las únicas precipitaciones de la semana quedan confinadas a la cordillera patagónica y Tierra del Fuego, con valores menores.

Para el sector agropecuario, esta ventana seca favorece las labores a campo y las siembras más tempranas, aunque también acelera el consumo de las reservas hídricas.

El viernes cambia el escenario en el norte

El viernes 18 marca el primer quiebre de la semana: las lluvias se organizan sobre el NOA y avanzan hacia el NEA .

Las provincias alcanzadas son:

Jujuy, Salta y Tucumán .

Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y Misiones.

Los acumulados previstos para el viernes van de 10 a 30 mm en esa franja, con los valores más altos en el este de Formosa y Misiones.

El sábado, Misiones y el este de Corrientes podrían alcanzar acumulados de 30 a 60 mm, mientras que la cordillera, de Mendoza a Santa Cruz, sumaría entre 20 y 50 mm.

Para el NEA y el norte del Litoral, ese regreso de la lluvia resulta clave para recomponer reservas antes de la siembra gruesa, aunque los valores más altos podrían generar excesos puntuales y complicar la transitabilidad en caminos rurales.

Todavía no hay una alerta formal del SMN para esa jornada, así que conviene chequear la actualización en smn.gob.ar a medida que se acerque el viernes.