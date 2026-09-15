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Tras el ingreso de aire muy frío del fin de semana, la circulación rotó al sector norte y empezó a traer aire más cálido y húmedo.

Ese ascenso térmico no vino acompañado de lluvias: la estabilidad domina casi todo el país hasta el jueves.

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Qué pasa en la previa: casi sin lluvias hasta el jueves

Durante los primeros días de la semana, la precipitación queda prácticamente ausente en el territorio continental.

La región Pampeana, el Litoral, el NOA y el noreste no registran acumulados significativos, con nubosidad variable, pero sin sistemas organizados de lluvia.

Se viene un diluvio histórico el viernes 18: lluvias intensas, acumulados de 50mm y fuertes ráfagas de viento en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones
Se viene un diluvio histórico el viernes 18: lluvias intensas, acumulados de 50mm y fuertes ráfagas de viento en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones Foco Uy

Las únicas precipitaciones de la semana quedan confinadas a la cordillera patagónica y Tierra del Fuego, con valores menores.

Para el sector agropecuario, esta ventana seca favorece las labores a campo y las siembras más tempranas, aunque también acelera el consumo de las reservas hídricas.

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El viernes cambia el escenario en el norte

El viernes 18 marca el primer quiebre de la semana: las lluvias se organizan sobre el NOA y avanzan hacia el NEA.

Las provincias alcanzadas son:

  • Jujuy, Salta y Tucumán.
  • Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y Misiones.

Los acumulados previstos para el viernes van de 10 a 30 mm en esa franja, con los valores más altos en el este de Formosa y Misiones.

El sábado, Misiones y el este de Corrientes podrían alcanzar acumulados de 30 a 60 mm, mientras que la cordillera, de Mendoza a Santa Cruz, sumaría entre 20 y 50 mm.

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Para el NEA y el norte del Litoral, ese regreso de la lluvia resulta clave para recomponer reservas antes de la siembra gruesa, aunque los valores más altos podrían generar excesos puntuales y complicar la transitabilidad en caminos rurales.

Todavía no hay una alerta formal del SMN para esa jornada, así que conviene chequear la actualización en smn.gob.ar a medida que se acerque el viernes.