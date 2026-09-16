En los últimos años, la ciencia profundizó en el estudio de los factores que influyen en la salud de las mujeres durante el climaterio y la menopausia. En esta etapa, es común la aparición simultánea de cambios en el peso corporal y migrañas, acompañadas en ocasiones por afecciones ​de la salud mental​​,​ condiciones que pueden impactar de manera significativa en la calidad de vida.

Según el informe Obesity and ​M​enopause, durante ese periodo muchas mujeres experimentan un aumento de peso significativo, distribuido especialmente en la zona abdominal. Esta acumulación de grasa, caracterizada por su ​actividad proinflamatoria, se vincula con un incremento del riesgo cardiovascular​​.​ Comprender cómo interactúan estos procesos resulta fundamental para impulsar estrategias de prevención y abordajes más integrales.

¿Qué ocurre durante la menopausia y cómo se relaciona con el aumento de peso?

​​​A lo largo de la vida, la mujer experimenta diferentes etapas con modificaciones en su perfil hormonal y metabolismo que le plantean desafíos para el manejo de su peso corporal. De acuerdo con los especialista​s​, durante el climaterio y la menopausia muchas mujeres enfrentan un aumento de peso que es difícil de controlar. ​

Este aumento, asociado a los cambios hormonales y metabólicos impacta en la distribución de la grasa corporal. A su vez, durante esta etapa pueden aumentar la frecuencia y la intensidad de las migrañas, así como la aparición de síntomas​ depresivos. La evidencia sugiere que estos fenómenos están estrechamente vinculados entre sí,​​ destacando la necesidad de estrategias eficaces para su manejo.

Foto: Asociación obesidades en México.

En este sentido, la semaglutida de Novo Nordisk demostró beneficios que van más allá de la pérdida de peso. La evidencia muestra que la semaglutida contribuye a mejorar la composición corporal​ al reducir principalmente la grasa visceral y preservar la masa muscular (ensayo clínico STEP UP con semaglutida 7,2 mg), además de disminuir el riesgo cardiovascular. ​Su acción se basa en imitar la actividad de la hormona GLP-1, involucrada en la regulación del apetito, la saciedad y los niveles de azúcar en sangre, lo que ayuda con controlar el hambre, disminuye los pensamientos intrusivos relacionados a comida (“food noise”) y facilita el manejo de peso.

Los especialistas coinciden en que la prevención y el manejo del sobrepeso y la obesidad deben combinar cambios en el estilo de vida, que incluyan mejorías en la alimentación, sueño, actividad física y gestión de emociones. Todo esto bajo seguimiento profesional utilizando, en caso de ser necesario, al tratamiento farmacológico como una herramienta que permita lograr esos cambios. En este contexto, programas de cuidado a pacientes como ​ ​Novo a la Par® www.novoalapar.com.ar brindan información y herramientas para apoyar a las personas en el seguimiento de sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables.

La conexión entre migrañas, depresión y aumento de peso

Es beneficioso para las mujeres que transitan la menopausia conocer cómo su metabolismo y sus hormonas pueden afectar su bienestar general. La obesidad puede ser un factor determinante en el desencadenamiento de ataques de migraña más severos (Rivera Mansilla et al). Prest​​ar atención a estos factores podría resultar crucial para mejorar las condiciones de salud, prevenir el desarrollo de enfermedades y mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con resultados del estudio STEP UP presentados en el Congreso Europeo sobre Obesidad 2026, las mujeres con obesidad tratadas con semaglutida 7,2 mg lograron una pérdida de peso significativa y reducciones del perímetro de cintura en distintas etapas de la menopausia​, además de menos episodios de migraña y cuadros de depresión​ asociados.

Aunque los avances científicos muestran resultados alentadores, la elección de cualquier tratamiento debe realizarse junto a un profesional de la salud. La información presentada en esta nota tiene fines exclusivamente informativos y no reemplaza el asesoramiento médico. Ante cualquier duda o antes de iniciar un tratamiento, es fundamental consultar con un especialista.