Un drástico cambio en las condiciones del tiempo afectará a gran parte del país a días del inicio formal de la primavera.

Tras la irrupción de una masa de aire frío de origen antártico, el ingreso y rápido desplazamiento de un anticiclón (configurado como una dorsal de alta presión) provocará un fuerte “subibaja” térmico, con marcadas fluctuaciones de temperatura, intensas ráfagas de viento y el retorno de precipitaciones en sectores cordilleranos.

El impacto del anticiclón y la transición hacia la primavera

El avance de la dorsal de alta presión favorecerá una disminución temporal de la inestabilidad en la Patagonia, permitiendo que el frente frío precedente se desplace hacia el océano.

Sin embargo, este fenómeno meteorológico no mantendrá un comportamiento estático, sino que su posterior desplazamiento hacia el noreste abrirá paso a una nueva perturbación atmosférica procedente del Pacífico.

A solo una semana del equinoccio que dará inicio formal a la primavera astronómica, los especialistas advierten sobre un comportamiento típico de la estación de transición.

La interacción entre la alta presión y los frentes subsiguientes provocará marcadas variaciones térmicas y la formación de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio nacional.

Vientos extremos con ráfagas superiores a los 85 km/h

Uno de los aspectos más críticos de este cuadro meteorológico estará vinculado a la reintensificación del viento en la estepa patagónica.

A medida que el sistema avance, el gradiente de presión volverá a incrementar la velocidad de las corrientes de aire sobre Chubut y Río Negro .

Las proyecciones oficiales indican que los valores de viento podrían superar holgadamente los 85 kilómetros por hora en la zona central de la estepa chubutense.

En paralelo, sectores del oeste rionegrino y del cordón cordillerano experimentarán ráfagas moderadas superiores a los 50 kilómetros por hora, lo que exige precaución para la circulación en rutas.

Fuerte contraste térmico: máximas de 21°C y mínimas de -10°C

El comportamiento de las temperaturas mostrará una brecha notable entre el norte y el sur de la región afectada .

Tras el paso de la masa de aire frío, el extremo austral mantendrá marcas invernales extremas, registrando mínimas que podrían perforar los -10°C en zonas desérticas y altas del sur patagónico.

En contraposición, el desplazamiento del anticiclón empujará aire más cálido hacia el norte de la Patagonia, elevando los termómetros por encima de los 20°C.

Ciudades como Trelew prevén máximas de 21°C, mientras que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén registrarán marcas de entre 19°C y 20°C bajo condiciones secas y con escasa nubosidad.

Regreso de las nevadas y lluvias en la franja cordillerana

La aproximación de un nuevo sistema frontal proveniente del sur de Chile reactivará la inestabilidad sobre los cordones montañosos de la Argentina.

Aunque la mayor actividad de la tormenta se concentrará del lado chileno, sus desprendimientos provocarán precipitaciones en los sectores de mayor altitud.

Se prevé la caída de nieve sobre la cordillera de Santa Cruz, así como lluvias y nevadas de variada intensidad en las cotas altas de Chubut.

Por su parte, en el extremo austral, Ushuaia experimentará chaparrones de nieve con temperaturas máximas que apenas rondarán entre 1°C y 3°C.