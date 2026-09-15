El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio en las condiciones del clima para el viernes 18 de septiembre, con la llegada de una importante inestabilidad que podría generar tormentas y lluvias intensas en distintas zonas del país.

Las precipitaciones se concentrarían especialmente en tres provincias, donde se esperan los mayores acumulados y condiciones meteorológicas adversas.

Qué provincias tendrán fuertes lluvias el viernes 18 de septiembre

El avance del sistema podría dejar precipitaciones y tormentas durante distintas horas del viernes 18 de septiembre, con mayor atención en sectores de Misiones, Jujuy y Formosa. La intensidad de los fenómenos podría variar según la zona.

El pronóstico del SMN prevé lluvias y tormentas en Misiones, Jujuy y Formosa durante el viernes 18 de septiembre. Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el tiempo durante el viernes 18 de septiembre

Además de las lluvias, el avance de la tormenta podría estar acompañado por actividad eléctrica, ráfagas de viento y un marcado descenso de las temperaturas.

En algunos sectores, los fenómenos podrían desarrollarse de manera localizada y con mayor intensidad.

El pronóstico para los próximos días: cuándo mejorará el tiempo

Las condiciones meteorológicas podrían comenzar a cambiar después del paso del sistema de tormentas. De acuerdo con el pronóstico extendido, en estas tres provincias las precipitaciones continuarían durante el sábado 19 de septiembre, aunque con lluvias aisladas y menor intensidad.