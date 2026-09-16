Luego de varios días de condiciones meteorológicas estables y un gradual aumento de las temperaturas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cambio de tiempo en el norte argentino, con el regreso de las lluvias.

En Misiones, el período de mayor inestabilidad se espera entre el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, cuando podrían registrarse nuevas precipitaciones.

Tormentas en Misiones: cuándo volverán las lluvias

El tiempo se mantendrá estable durante este miércoles 16 de septiembre en Misiones, pero el escenario cambiará hacia el final de la semana. Según las últimas proyecciones meteorológicas, las lluvias volverán a la provincia desde el viernes 18 de septiembre y podrían intensificarse durante el sábado.

Para este miércoles no se espera el desarrollo del temporal en Misiones: en Posadas, por ejemplo, el pronóstico anticipa una jornada fría durante la mañana y templada por la tarde, con temperaturas de entre 12 °C y 23 °C.

El tiempo cambia antes del fin de semana

El cambio comenzaría a hacerse visible hacia el viernes, cuando el ingreso de una masa de aire más cálida y húmeda genere condiciones favorables para el desarrollo de precipitaciones en distintos sectores del norte argentino.

Durante esa jornada, las lluvias podrían extenderse sobre Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y Misiones.

Los acumulados previstos se ubican entre 10 y 30 milímetros en gran parte de la región, aunque en algunos sectores del este de Formosa y Misiones podrían alcanzar valores cercanos a los 30 milímetros.

El escenario presentaría su mayor intensidad durante el sábado 19. Según la actualización del pronóstico, las precipitaciones se reforzarían especialmente sobre Misiones y el este de Corrientes, donde los acumulados podrían oscilar entre 30 y 60 milímetros.

Alerta por tormentas: qué recomiendan ante el mal tiempo

Tormentas en Misiones: el SMN anticipa lluvias y acumulados de hasta 60 milímetros entre el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre. Shutterstock / Composición Canva

Cuando se desarrollan tormentas fuertes, las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas intensas, caída de granizo y acumulación rápida de agua.

Entre las principales medidas se encuentran: