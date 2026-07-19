Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 24 horas: anuncian tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un domingo marcado por un fuerte contraste climático en España. Aunque gran parte del país mantendrá condiciones estables y cielos poco nubosos, varias regiones del este y sureste peninsular quedarán bajo la influencia de tormentas fuertes, lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes durante buena parte del día.
En paralelo, una masa de aire cálido seguirá impulsando temperaturas extremas superiores a los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares. En el norte de Galicia y el área cantábrica también se esperan cielos más cubiertos, con precipitaciones débiles dispersas y presencia de nieblas matinales.
¿Cómo estará el clima para este domingo 19 de julio?
Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas en distintos sectores del interior peninsular. Los fenómenos más intensos se concentrarán en:
- Interior de Murcia.
- Sur de la Comunidad Valenciana.
- Sudeste de Castilla-La Mancha.
- Norte de Cataluña.
En estas áreas, las tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y de rachas de viento muy intensas.
Calima
Además, la calima continuará afectando a la mitad sureste de la Península y a Baleares, con presencia más débil en Canarias. Este fenómeno podría provocar depósitos de barro en algunas zonas donde coincidan precipitaciones.
Vientos
En cuanto al viento, destacarán:
- Alisios fuertes en Canarias, con rachas muy fuertes en áreas expuestas.
- Poniente moderado en el golfo de Cádiz y el Estrecho.
- Vientos del nordeste en las costas gallegas.
- Tramontana en el Ampurdán, aunque perdiendo intensidad.
- Incremento general del viento durante la tarde en buena parte del territorio.
¿Qué zonas de España estarán afectadas por lluvias?
Estas serán las áreas con mayor riesgo de lluvias y tormentas durante el domingo:
Nivel alto de incidencia
- Interior de Murcia.
- Interior de Valencia.
- Sur de la Comunidad Valenciana.
- Sudeste de Castilla-La Mancha, especialmente Hellín y Almansa.
- Norte de Cataluña y Pirineos.
Nivel moderado
- Aragón, especialmente Pirineo y este del Sistema Ibérico.
- Andalucía oriental, principalmente zonas montañosas del nordeste.
- Interior del noroeste peninsular.
- Asturias y Cantabria, con precipitaciones más débiles y dispersas.
- Norte de Galicia.
Zonas sin lluvias significativas
Las siguientes regiones mantendrán un tiempo más estable y predominantemente seco:
- Comunidad de Madrid: cielos despejados o poco nubosos.
- Extremadura: ambiente soleado y sin cambios destacados.
- Castilla y León: estabilidad general con algunas nubes de evolución en montaña.
- La Rioja: tiempo seco y poco nuboso.
- Navarra: predominio de nubes altas y ambiente estable.
- Baleares: pocas nubes y presencia de calima.
- Canarias: tiempo estable con intervalos nubosos en el norte de algunas islas.
Se viene una nueva ola de calor: las zonas afectadas
El calor seguirá siendo uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Las temperaturas máximas apenas experimentarán cambios, aunque se prevén ligeros ascensos en el norte y este de la Península.
Las zonas más calurosas serán:
- Interior de Andalucía.
- Sureste peninsular.
- Mallorca.
- Depresiones del nordeste.
En estos puntos, los termómetros podrían superar los 40 grados, mientras que en gran parte de Baleares y extensas áreas peninsulares se alcanzarán o rebasarán los 35 grados.