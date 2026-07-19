Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 24 horas: anuncian tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un domingo marcado por un fuerte contraste climático en España. Aunque gran parte del país mantendrá condiciones estables y cielos poco nubosos, varias regiones del este y sureste peninsular quedarán bajo la influencia de tormentas fuertes, lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes durante buena parte del día.

En paralelo, una masa de aire cálido seguirá impulsando temperaturas extremas superiores a los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares. En el norte de Galicia y el área cantábrica también se esperan cielos más cubiertos, con precipitaciones débiles dispersas y presencia de nieblas matinales.

Se aproxima el diluvio del año con lluvias por 24 horas: anuncian tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento AEMET

¿Cómo estará el clima para este domingo 19 de julio?

Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución que dará lugar a chubascos y tormentas en distintos sectores del interior peninsular. Los fenómenos más intensos se concentrarán en:

Interior de Murcia.

Sur de la Comunidad Valenciana.

Sudeste de Castilla-La Mancha.

Norte de Cataluña.

En estas áreas, las tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y de rachas de viento muy intensas.

Calima

Además, la calima continuará afectando a la mitad sureste de la Península y a Baleares, con presencia más débil en Canarias. Este fenómeno podría provocar depósitos de barro en algunas zonas donde coincidan precipitaciones.

Vientos

En cuanto al viento, destacarán:

Alisios fuertes en Canarias, con rachas muy fuertes en áreas expuestas.

Poniente moderado en el golfo de Cádiz y el Estrecho.

Vientos del nordeste en las costas gallegas.

Tramontana en el Ampurdán, aunque perdiendo intensidad.

Incremento general del viento durante la tarde en buena parte del territorio.

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¿Qué zonas de España estarán afectadas por lluvias?

Estas serán las áreas con mayor riesgo de lluvias y tormentas durante el domingo:

Nivel alto de incidencia

Interior de Murcia .

Interior de Valencia .

Sur de la Comunidad Valenciana .

Sudeste de Castilla-La Mancha , especialmente Hellín y Almansa.

Norte de Cataluña y Pirineos.

Nivel moderado

Aragón , especialmente Pirineo y este del Sistema Ibérico.

Andalucía oriental , principalmente zonas montañosas del nordeste.

Interior del noroeste peninsular .

Asturias y Cantabria , con precipitaciones más débiles y dispersas.

Norte de Galicia.

Zonas sin lluvias significativas

Las siguientes regiones mantendrán un tiempo más estable y predominantemente seco:

Comunidad de Madrid : cielos despejados o poco nubosos.

Extremadura : ambiente soleado y sin cambios destacados.

Castilla y León : estabilidad general con algunas nubes de evolución en montaña.

La Rioja : tiempo seco y poco nuboso.

Navarra : predominio de nubes altas y ambiente estable.

Baleares : pocas nubes y presencia de calima.

Canarias: tiempo estable con intervalos nubosos en el norte de algunas islas.

Se viene una nueva ola de calor: las zonas afectadas

El calor seguirá siendo uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Las temperaturas máximas apenas experimentarán cambios, aunque se prevén ligeros ascensos en el norte y este de la Península.

Las zonas más calurosas serán:

Interior de Andalucía.

Sureste peninsular.

Mallorca.

Depresiones del nordeste.

En estos puntos, los termómetros podrían superar los 40 grados, mientras que en gran parte de Baleares y extensas áreas peninsulares se alcanzarán o rebasarán los 35 grados.