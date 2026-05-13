El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán tormentas fuertes y lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, por más de dos días. El pico del diluvio será entre la madrugada del martes y la mañana del miércoles donde habrá granizos y vendavales de hasta 60 km/h, según advirtió el organismo a cargo del clima. El SMN advirtió por la llegada de condiciones climáticas inestables en el norte de Argentina que se deben al desplazamiento y posterior estancamiento de un frente semiestacionario. Este sistema actúa como una frontera que bloquea el avance del aire frío hacia el continente americano. La interacción constante entre la masa fría del sur y el aire tropical genera nubosidad compacta y lluvias continuas. El principal riesgo asociado a este evento meteorológico es la saturación hídrica de los suelos debido a la naturaleza continua de las lluvias. Los chaparrones aislados, aunque de corta duración, pueden descargar volúmenes significativos de agua en períodos muy breves. Esta situación incrementa la posibilidad de inundaciones locales en zonas rurales y áreas urbanas vulnerables. Hacia el final de la semana, el sistema meteorológico comenzará a mostrar signos de debilitamiento debido al cambio en la dirección de los vientos locales. Las ráfagas del sector sur desplazarán gradualmente la masa de mal tiempo hacia territorio paraguayo y brasileño. Este movimiento permitirá una disminución paulatina de la nubosidad y un descenso térmico moderado. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades norteñas más comprometidas son las siguientes: El Servicio Meteorológico publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana: