Este miércoles, 13 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1722 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,14%. En la última semana, el euro frente al dólar registró un leve retroceso de -0.03%, mientras que en el último año acumuló una variación positiva de 0.52%, sugiriendo una tendencia anual moderadamente alcista pese a la corrección reciente. La cotización de la moneda dólar ha mostrado una ligera tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. Este descenso sugiere un cambio en el comportamiento del mercado, lo cual puede influir en decisiones económicas a corto plazo. A pesar de la reciente caída, es importante monitorear la evolución de la cotización, ya que podría haber fluctuaciones en el futuro que cambien esta dinámica actual. En la última semana, la volatilidad económica del Euro y el dólar fue del 4.50%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.01%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.