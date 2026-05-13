En un mundo altamente competitivo, en transformación permanente y con la incertidumbre como una constante propia de tiempos de cambios, KPMG amplió su alianza con SAP, líder mundial en aplicaciones empresariales e IA orientada al negocio, mediante un acuerdo de colaboración estratégico de servicios. De esta manera, KPMG es ahora Socio Global Estratégico de Servicios (GSSP) de SAP, lo que la posiciona en el nivel más alto del programa de socios de SAP. El enfoque cloud‑native, “AI‑first” y de co‑innovación de las firmas de KPMG, junto con sus capacidades especializadas por industria y la plataforma de implementación KPMG Velocity, permite ofrecer valor medible a los clientes. En 2024, las firmas que integran la red mundial de KPMG se unieron al programa SAP PartnerEdge para ayudar a los clientes a acelerar sus procesos de transformación digital. Este nuevo hito destaca los esfuerzos conjuntos de ambas empresas por innovar y atender las necesidades de los clientes mediante la ampliación de soluciones confiables, orientadas al negocio y habilitadas por IA. La experiencia diferenciada de KPMG en industrias específicas y sus capacidades de transformación a gran escala, combinadas con décadas de liderazgo de SAP en aplicaciones empresariales críticas, posibilita brindar a los clientes resultados más rápidos, medibles y potenciados por IA. En cuanto a su aplicación en el mercado argentino, Néstor García, presidente y CEO de KPMG Argentina, explicó que “la ampliación de la alianza global entre KPMG y SAP marca un hito estratégico también para Argentina. Nos permite acompañar a las organizaciones locales en sus procesos de transformación con un enfoque cloud‑native y AI‑first, combinando nuestro profundo conocimiento de las industrias con las capacidades líderes de SAP. En un contexto de negocios cada vez más complejo, esta colaboración refuerza nuestro compromiso de ayudar a los clientes a generar valor medible, acelerar la toma de decisiones y transformarse con confianza.” Por su parte, Claudia Boeri, líder de SAP para Latinoamérica y el Caribe (MCLAC), “esta alianza estratégica con KPMG representa un paso decisivo en la forma en que construimos el futuro digital de la región. En América Latina, y especialmente en Argentina, vemos una demanda creciente de transformaciones reales, basadas en IA y con impacto medible en el negocio. El ecosistema de socios de SAP es el motor que nos permite llevar esa promesa a la práctica, y KPMG, como nuestro Socio Global Estratégico de Servicios, es un aliado clave para ayudar a las organizaciones a transformarse con velocidad y confianza”. El enfoque tecnológico de KPMG se basa en el marco Trusted AI , una metodología estratégica para diseñar, desplegar e implementar estrategias y soluciones de IA de forma rápida y responsable. KPMG adopta un proceso unificado para rastrear, evaluar y gestionar sistemáticamente los activos de IA durante todo su ciclo de vida, así como una metodología diseñada para medir, probar y publicar la transparencia de la IA. “Las empresas de todo el mundo se enfrentan a un entorno en constante cambio que hace que la transformación sea más exigente. Nuestra alianza fortalecida con SAP reúne la profunda experiencia de KPMG en la industria y la experiencia de SAP en aplicaciones empresariales e IA orientada al negocio para crear un producto increíblemente potente para nuestros clientes", declaró Bill Thomas, presidente y CEO de KPMG International. Y continuó: “Juntos, ayudamos a nuestros clientes en sus transformaciones más importantes. Y lo hacemos de una manera que les brinda confianza: con rapidez, impacto y un compromiso compartido para ayudarlos a construir negocios más sólidos”. Y para Christian Klein, CEO de SAP. “SAP ha colaborado con KPMG durante décadas. Ahora, como socio global estratégico de servicios, hemos alcanzado un nuevo e importante hito en nuestra colaboración”, agregó “Con este acuerdo estratégico de colaboración de servicios, podemos combinar lo mejor de nuestros activos para acelerar la transformación y ofrecer más valor conjunto a nuestros clientes”. Esta metodología se aplica tanto en proyectos con clientes como dentro de nuestras propias operaciones, fortaleciendo la protección y la preparación para el futuro. Las firmas de KPMG combinan SAP Cloud ERP y SAP Business AI para crear plataformas integradas que impulsan la colaboración, aceleran la toma de decisiones basada en datos y generan resultados medibles en toda la organización. KPMG se mantuvo a la vanguardia en la adopción de las últimas innovaciones de SAP que incluyen: La colaboración ampliada entre KPMG y SAP llega en un momento clave, en el que las capacidades digitales y la IA continúan transformando industrias en todo el mundo. Por ejemplo, FrieslandCampina, una de las empresas lácteas más grandes del mundo, se embarcó en un programa estratégico para modernizar los sistemas de TI centrales y optimizar los procesos de negocio. “El equipo de KPMG fue fundamental para impulsar nuestra transformación a SAP Cloud ERP Private como parte de nuestro programa Optimus. Gracias a su enfoque pragmático, respaldado por la metodología de transformación probada de KPMG y el modelo operacional objetivo, avanzamos con seguridad hacia la implementación global. KPMG utiliza herramientas habilitadas por IA, Joule y otras soluciones de automatización para incrementar aún más la productividad e impulsar un programa de alta calidad, en estrecha colaboración con nuestro equipo y SAP. Como parte del programa Optimus, KPMG también ayudó a la consolidación técnica de múltiples sistemas SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) y la migración de los entornos consolidados a SAP S/4HANA, con el primer despliegue ya en funcionamiento y las restantes etapas (waves) en pleno avance. Gracias a la colaboración abierta y transparente del equipo de KPMG, a sus sólidas capacidades de SAP EWM y al rigor en la ejecución, se sentaron las bases para una mayor transparencia y para obtener información práctica, lo que nos ayuda a generar nuevo valor en la función de la cadena de suministro y el negocio”, indica Daniël Tavares Delgado, director de Optimus Delivery y director de Business IT, Global Business Services, e Ivo Ogink, director de Optimus Transformation, FrieslandCampina Las firmas de KPMG aportan un enfoque AI-first, impulsado por el negocio, para ayudar a las organizaciones a modernizarse con confianza, pasando de sistemas heredados a soluciones en la nube. Siendo el GSSP más reciente dentro del amplio ecosistema de socios de SAP, las firmas de KPMG ofrecen a clientes de diversas industrias asesoramiento estratégico cuidadosamente diseñado, diseño de sistemas complejos, implementaciones sofisticadas y servicios de transformación.