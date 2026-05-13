Bancos y sociedades de Bolsa arrancaron la carrera por seducir a empresas que tendrán que abrir Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que gestionarán e invertirán flujos de dinero destinados al pago de las nuevas indemnizaciones. La reforma laboral establece que comenzarán a operar a partir del 1° de junio, pero aún falta la reglamentación de Presidencia, el Ministerio de Economía, ARCA y la CNV. Sin embargo, los jugadores de más peso en la City ya desplegaron sus estrategias comerciales para conquistar clientes: los bancos apalancados en las nóminas salariales y una amplia oferta de productos adicionales, mientras que los ALyC apuestan a exhibir su expertise a la hora de administrar fondos comunes de inversión. Los bancos comenzaron con un ritmo más lento, con un par de ases bajo la manga, entre ellos el “payroll” de empresas a las que irán a ofrecer no sólo el FAL, sino también tarjetas de crédito corporativas, líneas de préstamos y financiamiento, y seguros, bajo el argumento de tener todo concentrado en el mismo lugar. Banco Galicia, una de las entidades privadas más grandes de la Argentina, aceleró con Galicia Asset Management, la administradora de Fondos Fima, que cuenta con más de 65 años de trayectoria y un patrimonio administrado que supera los $ 13 billones. “Para las organizaciones que ya tienen su operatoria cotidiana en Galicia, el FAL permitiría incorporar de manera ágil una nueva herramienta dentro de un ecosistema que ya conocen”, aseguran. La estrategia será ofrecer FAL tanto a los clientes del banco como a aquellos que no lo son, pero buscan una gestión profesional, transparente y ordenada de los fondos para afrontar las indemnizaciones laborales. Desde la vereda de enfrente, los brokers también avanzan a toda velocidad. “Vamos a salir muy agresivamente a buscar clientes. Los bancos se van a preocupar”, revelan a El Cronista desde un ALyC líder. Mientras las más tradicionales y las boutiques irán por el botín más buscado: empresas líderes, con nómina grande, y de sectores de la economía pujantes y con baja rotación de personal. Por su parte, las sociedades de bolsa con clientes minoristas apuntarán los cañones a las pymes. “No se trata solamente de buscar rendimiento. Estos fondos tienen un objetivo claro: administrar contingencias laborales. Por eso la gestión debe poner énfasis en prudencia, liquidez y estricto control del riesgo”, revela Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital. Francisco López, director comercial de Mills Capital Asset Management, agrega cuál es la propuesta de valor que ofrecen a clientes: “Se apoya en análisis cuantitativo, criterio cualitativo y gestión activa, con el objetivo de equilibrar rendimiento, control y disponibilidad de fondos según la realidad de cada compañía. A partir de una administración especializada, el FAL puede abordarse no solo como una exigencia normativa, sino también como una herramienta para ordenar flujos, anticipar obligaciones y fortalecer la previsibilidad financiera”. A partir de la reforma laboral, los que cobrarán relevancia serán los Chief Financial Officer (CFO) de las compañías, que tendrán que decidir dónde abren la cuenta FAL. “Los CFO de empresas como Techint se van a sentar y van a pedir un FAL a medida. Las pymes se agruparán en fondos multiempresas”, aventuró un administrador de fondos de inversión. Los FAL no comenzaron a andar, pero en la City ya estalló la competencia entre bancos y ALyC. Cada jugador salió a la cancha con sus armas. ¿Quién ganará?