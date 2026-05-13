Al noreste de Estados Unidos le quedan por delante varios días de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento. Los últimos pronósticos meteorológicos indican que los descensos en la corriente de chorro permitieron el ingreso de aíre helado y húmedo en diversas zonas del país. Como se espera que las condiciones climáticas comiencen a mejorar recién el fin de semana, aún restan al menos dos días consecutivos de tormentas aisladas e intensas. Según lo indicaron expertos de AccuWeather, durante el resto de esta semana no sólo se pronostica frío, sino también gran nubosidad, lluvias intensas y tormentas aisladas. Llegará además a la costa de Nueva Inglaterra donde permanecerá durante varios días. Además, los expertos señalaron que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 30 mph, lo que se traduce en aproximadamente 48 km/h. Esto podría generar El panorama para finales de mayo es completamente diferente. Se estima que un cambio en el patrón meteorológico de paso una importante suba de la temperatura. El aire cálido del sur se extenderá por el este y dará sensación de que el verano regresa. No obstante, también se advierte que este cambio de patrón podría traer nuevas rondas de lluvias.