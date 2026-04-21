Hay días en los que cocinar algo rico no puede llevar más de unos pocos minutos. Para esos momentos, la tarta de atún es una opción infalible: se arma rápido, admite variaciones y se adapta tanto a un almuerzo liviano como a una cena completa. En esta versión, el relleno combina verduras salteadas, cremosidad y distintos tipos de atún, logrando una textura equilibrada y un sabor intenso sin complicaciones. Ideal para quienes buscan recetas simples, pero bien resueltas. Para preparar la tarta de atún, los ingredientes necesarios son los siguientes: En una sartén con un poco de aceite caliente, rehogar las cebollas en pluma junto con el puerro y el morrón picado. Condimentar con sal y, cuando estén blandos, incorporá el tomate perita cortado en cubos. Cocinar unos minutos más hasta que las verduras queden tiernas y concentradas. Retirar del fuego y dejá enfriar. Pasá la preparación a un bowl y sumá el atún desmenuzado y los lomitos. Agregar los huevos crudos, el queso crema y salpimentá a gusto. Por último, incorporar las aceitunas en rodajas y los huevos duros picados. Para el armado, una buena elección del recipiente mejora tanto la cocción como el resultado final. Una opción práctica es la fuente redonda Hudson de vidrio templado de 27 cm, que permite distribuir bien el relleno, lograr una cocción pareja y llevar la tarta directamente del horno a la mesa. Su diseño bajo y de vidrio traslúcido ayuda además a controlar la cocción sin necesidad de abrir el horno. Colocá una tapa de tarta en la fuente, volcar el relleno de manera uniforme y cubrir con la otra tapa. Sellar los bordes, pintar la superficie con huevo batido y pinchá ligeramente con un tenedor. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante unos 20 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar reposar unos minutos antes de servir.