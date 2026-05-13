Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.772,5 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.92%, pero en el último año cayó 6.00%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 12.90%. En las últimas tres sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró vaivenes al inicio, un breve descanso en el tramo medio y una clara recuperación final, cerrando con tres avances consecutivos y un saldo neto positivo. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto refleja un crecimiento en el valor de la moneda comparado con los días anteriores, lo cual podría indicar una mayor confianza del mercado. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: