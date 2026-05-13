El tiempo volverá a complicarse en buena parte de España durante las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó avisos por lluvias y tormentas en siete comunidades autónomas, mientras Cataluña quedó bajo alerta naranja por riesgo importante. Las previsiones apuntan a tormentas intensas, posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento en distintas zonas del nordeste peninsular. Además, algunas áreas podrían registrar acumulaciones importantes de agua en muy poco tiempo. La situación meteorológica seguirá marcada por la borrasca situada al oeste de Portugal, un fenómeno que continuará generando inestabilidad atmosférica y precipitaciones en amplias regiones del país. Cataluña será una de las comunidades más afectadas por el episodio de tormentas. La Aemet activó el nivel naranja debido al riesgo de precipitaciones intensas en distintas zonas de Barcelona. Según las previsiones oficiales, en la depresión central de Barcelona podrían acumularse más de 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La situación será todavía más intensa en áreas del prelitoral barcelonés. En el prelitoral de Barcelona se esperan acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en una hora. Además de las lluvias, las tormentas podrían llegar acompañadas de granizo y fuertes ráfagas de viento. Además de Cataluña, otras seis comunidades autónomas permanecen bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas. La Aemet alertó sobre posibles precipitaciones intensas y fenómenos tormentosos localizados. Las comunidades afectadas por el aviso amarillo son Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. En estas regiones podrían registrarse acumulaciones de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora. Dentro de las provincias más afectadas aparecen Burgos y Soria en Castilla y León, Álava en el País Vasco y Castellón en la Comunidad Valenciana. Las tormentas también podrían generar episodios de viento fuerte y caída de granizo. Mientras el nordeste peninsular concentra las lluvias y tormentas más importantes, Andalucía también se encuentra bajo vigilancia meteorológica. En este caso, el aviso amarillo afecta a la provincia de Almería. La alerta se debe a fuertes rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían generar complicaciones en zonas costeras y áreas expuestas del sur peninsular. La Aemet recomienda seguir la evolución de los avisos meteorológicos y extremar la precaución en desplazamientos o actividades al aire libre, especialmente en las regiones donde se esperan tormentas intensas durante las próximas horas.