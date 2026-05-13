El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las lluvias a partir del miércoles 13 de mayo en distintos puntos del territorio azteca. Las tormentas volverán a azotar a algunos estados del país, mientras que podrían registrarse fuertes rachas de viento, por lo que se aconseja tomar nota y todos los recaudos al respecto. A partir de hoy, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán. A su vez, divergencia en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México. Durante el jueves y viernes, divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Asimismo, un canal de baja presión en el sureste mexicano en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México generarán lluvias e intervalos de chubascos en el noreste, oriente y sureste del país. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos durante 48 horas.