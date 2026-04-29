En los últimos años, cada vez más personas buscan alternativas caseras para disfrutar algo rico sin recurrir a productos ultraprocesados. El ritual del mate sigue intacto, pero la forma de acompañarlo empezó a cambiar y optar por productos con menos grasas, menos harinas refinadas y preparaciones simples. En ese contexto, estos bizcochitos bajos en calorías se volvieron una opción muy popular. No llevan harina ni manteca, se preparan con pocos ingredientes y resultan ideales para quienes quieren cuidar su alimentación sin resignar sabor ni textura. Estos son los ingredientes necesarios para preparar los bizcochitos sin manteca: Lo primero es procesar la avena hasta obtener una harina de textura fina o apenas gruesa. En un bowl, mezclá el huevo con el aceite y una pizca de sal. Sumá la avena procesada y el polvo de hornear, e integrá todo hasta formar una masa suave. Si notás que queda demasiado seca, podés agregar una cucharadita de agua. Luego, estirá la masa con las manos o con un palo de amasar y cortá los bizcochitos en pequeñas porciones, ya sea en forma de círculos o cuadraditos. En este punto, una buena asadera facilita mucho la cocción y el resultado final. Una opción práctica es la asadera cuadrada Hudson, cuyo diseño compacto y profundo permite cocinar porciones medianas sin que la masa se pegue, gracias a su doble capa antiadherente. Además de ser ideal para este tipo de recetas, resulta muy versátil para otras preparaciones al horno, dulces o saladas. Colocá los bizcochitos en la asadera (no hace falta agregar papel manteca si el antiadherente está en buen estado), opcionalmente espolvoreá semillas por encima y llevá a horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén apenas dorados.