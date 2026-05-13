Dentro de la cocina casera, los clásicos siempre encuentran nuevas versiones. Los ñoquis, tradicionalmente hechos con papa y harina, hoy tienen alternativas más livianas que se adaptan a quienes buscan una alimentación más equilibrada sin dejar de lado los sabores de siempre. Una de las opciones que más creció en popularidad es la de ricota y espinaca. Esta combinación no solo reemplaza ingredientes más pesados, sino que aporta una textura suave y un perfil nutricional más completo, con proteínas y fibra. El punto de partida de esta receta está en la preparación de la espinaca. Una vez hervida y bien escurrida, se pica finamente y se mezcla con ricota, huevo y condimentos como sal, pimienta y nuez moscada. El resultado es una masa húmeda pero fácil de manipular. En algunos casos, se puede incorporar una pequeña cantidad de harina de almendras o avena para darle más consistencia, aunque no es imprescindible. La clave es lograr un equilibrio que permita formar los ñoquis sin que pierdan su suavidad característica. Con la masa lista, se arman rollos sobre la mesada y se cortan pequeñas porciones. Se puede marcar la superficie con un tenedor para darles la forma tradicional, aunque no es obligatorio. Para la cocción, se utilizan abundante agua con sal y una olla amplia. En este punto, contar con un recipiente cómodo y eficiente facilita mucho el proceso, sobre todo si se prepara para varias personas. Una opción práctica es la cacerola Hudson Granito Stone, que gracias a su buena distribución del calor y su capacidad permite hervir los ñoquis de manera pareja y sin que se peguen, asegurando una cocción uniforme. Los ñoquis están listos cuando flotan en la superficie, lo que sucede en pocos minutos. Es importante retirarlos enseguida para que no pierdan su textura. Esta versión más liviana se adapta especialmente bien a salsas simples. Una salsa de tomate casera permite destacar el sabor de la espinaca, mientras que un pesto de albahaca o una preparación a base de manteca y hierbas suma un perfil más aromático.