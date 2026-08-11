Se aproxima el diluvio del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento

España afrontará este martes una jornada marcada por un fuerte contraste meteorológico. Mientras algunas zonas tendrán la vaticinada tormenta con granizo y rachas de viento muy fuertes, en otras los termómetros volverán a situarse por encima de los 40 ºC.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la estabilidad dominará en buena parte del país, aunque durante la tarde aumentará la inestabilidad en áreas montañosas del norte y del tercio oriental de la Península.

El calor extremo en España seguirá siendo protagonista. Las temperaturas superarán los 35 ºC en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste peninsular, Baleares y la meseta norte. En el valle del Guadalquivir, las máximas podrán rebasar los 40 ºC.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

Tormentas con granizo y viento muy fuerte: estas son las zonas más afectadas

El principal foco de las tormentas en España estará situado en el Pirineo oriental y sus alrededores. Allí podrán registrarse chubascos acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes durante la tarde.

La nubosidad de evolución también podrá provocar alguna tormenta o chubasco en otras montañas del norte peninsular y en el tercio oriental. Sin embargo, estos fenómenos serán más probables e intensos en el área pirenaica.

Cataluña aparece como una de las comunidades con mayor inestabilidad. Se esperan cielos inicialmente poco nubosos que evolucionarán durante el día, con chubascos acompañados de tormenta y granizo localmente fuertes en los Pirineos y zonas próximas.

En Aragón también crecerá la nubosidad en los Pirineos y el sistema Ibérico. Existe una baja probabilidad de chubascos vespertinos acompañados de tormenta en los Pirineos y el este de Teruel.

La Región de Murcia tendrá cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde crecerán nubes en el interior que podrán dejar chubascos y tormentas. En Andalucía tampoco se descartan tormentas vespertinas ocasionales en las sierras del extremo oriental.

Calor extremo en España: las temperaturas podrán superar los 40 ºC

Mientras las tormentas en España afectarán principalmente al nordeste y algunas áreas montañosas, el calor continuará dominando buena parte del territorio. Las temperaturas máximas aumentarán en las mitades occidental y norte de la Península.

Los termómetros permanecerán por encima de los 35 ºC en la mitad sur y el nordeste peninsular, así como en Baleares y determinadas zonas de la meseta norte. Tampoco se descarta alcanzar ese umbral en el Miño.

El punto más crítico volverá a estar en el valle del Guadalquivir. En esta zona, las temperaturas máximas podrán rebasar los 40 ºC, convirtiéndose en uno de los principales focos del calor extremo durante la jornada.

Madrid y Castilla-La Mancha también registrarán temperaturas especialmente elevadas. En la Comunidad de Madrid se esperan entre 37 ºC y 38 ºC en el valle del Tajo, mientras que Castilla-La Mancha alcanzará valores similares en la Mancha, Albacete y los valles del Tajo y Guadiana.

MADRID, 25/06/2026.- Varias personas se protegen de la lluvia en Madrid, este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares. EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

Noches tropicales y tórridas: dónde seguirá el calor después del atardecer

El calor extremo en España no desaparecerá durante la noche. Las temperaturas mínimas aumentarán en el centro norte y el noroeste peninsular, mientras que amplias zonas seguirán registrando valores elevados.

Las mínimas no bajarán de los 20 ºC en la mitad sureste peninsular y las islas. El escenario será todavía más intenso en el litoral mediterráneo, donde los termómetros no descenderán de los 25 ºC.

Baleares tendrá intervalos nubosos que podrían dejar precipitaciones débiles y aisladas acompañadas de tormenta. A pesar de ello, continuarán las noches tropicales o tórridas y las temperaturas experimentarán pocos cambios.

En Canarias también se esperan noches tropicales. Habrá cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos o despejados en el resto, además de calima ligera en el este del archipiélago.

Predicción por comunidades: dónde hará más calor y dónde puede haber tormentas