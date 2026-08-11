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España afrontará este martes una jornada marcada por un fuerte contraste meteorológico. Mientras algunas zonas tendrán la vaticinada tormenta con granizo y rachas de viento muy fuertes, en otras los termómetros volverán a situarse por encima de los 40 ºC.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la estabilidad dominará en buena parte del país, aunque durante la tarde aumentará la inestabilidad en áreas montañosas del norte y del tercio oriental de la Península.
El calor extremo en España seguirá siendo protagonista. Las temperaturas superarán los 35 ºC en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste peninsular, Baleares y la meseta norte. En el valle del Guadalquivir, las máximas podrán rebasar los 40 ºC.
Tormentas con granizo y viento muy fuerte: estas son las zonas más afectadas
El principal foco de las tormentas en España estará situado en el Pirineo oriental y sus alrededores. Allí podrán registrarse chubascos acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes durante la tarde.
La nubosidad de evolución también podrá provocar alguna tormenta o chubasco en otras montañas del norte peninsular y en el tercio oriental. Sin embargo, estos fenómenos serán más probables e intensos en el área pirenaica.
Cataluña aparece como una de las comunidades con mayor inestabilidad. Se esperan cielos inicialmente poco nubosos que evolucionarán durante el día, con chubascos acompañados de tormenta y granizo localmente fuertes en los Pirineos y zonas próximas.
En Aragón también crecerá la nubosidad en los Pirineos y el sistema Ibérico. Existe una baja probabilidad de chubascos vespertinos acompañados de tormenta en los Pirineos y el este de Teruel.
La Región de Murcia tendrá cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde crecerán nubes en el interior que podrán dejar chubascos y tormentas. En Andalucía tampoco se descartan tormentas vespertinas ocasionales en las sierras del extremo oriental.
Calor extremo en España: las temperaturas podrán superar los 40 ºC
Mientras las tormentas en España afectarán principalmente al nordeste y algunas áreas montañosas, el calor continuará dominando buena parte del territorio. Las temperaturas máximas aumentarán en las mitades occidental y norte de la Península.
Los termómetros permanecerán por encima de los 35 ºC en la mitad sur y el nordeste peninsular, así como en Baleares y determinadas zonas de la meseta norte. Tampoco se descarta alcanzar ese umbral en el Miño.
El punto más crítico volverá a estar en el valle del Guadalquivir. En esta zona, las temperaturas máximas podrán rebasar los 40 ºC, convirtiéndose en uno de los principales focos del calor extremo durante la jornada.
Madrid y Castilla-La Mancha también registrarán temperaturas especialmente elevadas. En la Comunidad de Madrid se esperan entre 37 ºC y 38 ºC en el valle del Tajo, mientras que Castilla-La Mancha alcanzará valores similares en la Mancha, Albacete y los valles del Tajo y Guadiana.
Noches tropicales y tórridas: dónde seguirá el calor después del atardecer
El calor extremo en España no desaparecerá durante la noche. Las temperaturas mínimas aumentarán en el centro norte y el noroeste peninsular, mientras que amplias zonas seguirán registrando valores elevados.
Las mínimas no bajarán de los 20 ºC en la mitad sureste peninsular y las islas. El escenario será todavía más intenso en el litoral mediterráneo, donde los termómetros no descenderán de los 25 ºC.
Baleares tendrá intervalos nubosos que podrían dejar precipitaciones débiles y aisladas acompañadas de tormenta. A pesar de ello, continuarán las noches tropicales o tórridas y las temperaturas experimentarán pocos cambios.
En Canarias también se esperan noches tropicales. Habrá cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos o despejados en el resto, además de calima ligera en el este del archipiélago.
Predicción por comunidades: dónde hará más calor y dónde puede haber tormentas
- Galicia: habrá intervalos nubosos y posibles brumas, especialmente persistentes en el litoral. Las máximas aumentarán en el interior y podrán alcanzarse los 36 ºC en el valle del Miño.
- Asturias: se esperan intervalos nubosos, brumas y nubosidad de evolución en la cordillera, donde podrían producirse precipitaciones débiles y dispersas. Las máximas subirán en el interior.
- Cantabria: habrá intervalos nubosos y posibles brumas. También crecerá nubosidad en la cordillera, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Las máximas aumentarán.
- País Vasco: se esperan intervalos nubosos, brumas y nubosidad de evolución en las montañas. No se descartan precipitaciones débiles en el extremo oriental y las máximas irán al alza.
- Castilla y León: predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o subirán ligeramente, con un aumento más acusado en áreas de la cordillera Cantábrica.
- Navarra: el cielo estará poco nuboso salvo en el tercio norte. Las temperaturas aumentarán y las máximas alcanzarán entre 34 ºC y 35 ºC en los Pirineos y unos 36 ºC en el centro y sur de la comunidad.
- La Rioja: cielos poco nubosos, con algunas nubes durante las primeras horas en el extremo occidental. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso ligero o moderado.
- Aragón: crecerá la nubosidad en Pirineos y el sistema Ibérico. Existe una baja probabilidad de tormentas en los Pirineos y el este de Teruel. Se esperan temperaturas significativamente elevadas en la depresión del Ebro y los valles del sistema Ibérico.
- Cataluña: será una de las principales zonas afectadas por las tormentas en España. Se esperan chubascos con tormenta y granizo localmente fuertes en los Pirineos y áreas próximas. Las temperaturas seguirán siendo significativamente elevadas en zonas del interior y este de Girona.
- Extremadura: predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso.
- Comunidad de Madrid: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios. Los termómetros alcanzarán entre 37 ºC y 38 ºC en el valle del Tajo.
- Castilla-La Mancha: predominarán los cielos despejados. Las temperaturas alcanzarán entre 37 ºC y 38 ºC en la Mancha, Albacete y los valles del Tajo y Guadiana.
- Comunidad Valenciana: habrá intervalos nubosos y pocos cambios térmicos, salvo por un aumento de las máximas en el interior de Valencia, donde se alcanzarán valores significativamente elevados.
- Región de Murcia: comenzará con cielos poco nubosos o despejados y algunas nubes bajas. Por la tarde podrán desarrollarse chubascos y tormentas en el interior.
- Baleares: habrá intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas acompañadas de tormenta. Continuarán las noches tropicales o tórridas.
- Andalucía: predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas aumentarán en el tercio occidental y el Guadalquivir podrá superar los 40 ºC. En las sierras del extremo oriental no se descartan tormentas vespertinas ocasionales.
- Canarias: habrá cielos nubosos en el norte de las islas y más despejados en el resto. Se podrán alcanzar entre 30 ºC y 32 ºC en el sureste de Fuerteventura y las medianías del sur y este de Gran Canaria, sin descartarse estos valores en el sur de Tenerife. El viento podrá registrar intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.