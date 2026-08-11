Se aproxima el gran diluvio del 2026: 96 horas de tormentas con grandes cantidades de lluvias y ráfagas de viento en estas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un período de lluvias fuertes a muy fuertes en buena parte de México durante los próximos días, con lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en diferentes estados. El pronóstico oficial también advierte sobre posibles descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves.

El escenario estará relacionado con la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y una nueva onda tropical que avanzará sobre la península de Yucatán y el sureste del país.

Atención: estas son las zonas con mayor riesgo de lluvias

De acuerdo con el aviso emitido por el SMN el 10 de agosto de 2026, las mayores acumulaciones previstas durante las próximas 96 horas se concentrarán en distintos puntos del noroeste, occidente y sureste de México.

Las zonas que aparecen con los acumulados más elevados son:

Chihuahua: hasta 150 milímetros en sectores del estado.

Durango: hasta 150 milímetros en zonas del oeste.

Sinaloa: hasta 150 milímetros en sectores del centro.

Sonora: hasta 150 milímetros en el este durante el martes.

Veracruz: hasta 150 milímetros en el sur durante el miércoles.

Oaxaca: hasta 150 milímetros en sectores del este y oeste.

Chiapas: hasta 150 milímetros en diferentes zonas durante el miércoles y jueves.

Tabasco: hasta 150 milímetros en sectores del oeste y sur.

Campeche: hasta 150 milímetros en el norte, costa y suroeste.

Jalisco: hasta 150 milímetros en el oeste durante el jueves.

Guerrero: hasta 150 milímetros en sectores del centro y sur durante el jueves.

Las cantidades corresponden a lluvias puntuales, por lo que no significa que todo el territorio de cada estado vaya a recibir esos acumulados.

Miércoles 12: el sureste tendrá algunas de las lluvias más intensas

Para el miércoles 12 de agosto, el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en sectores de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo.

En otras regiones, como Sonora, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Guerrero, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Jueves 13: aumentan las lluvias intensas en el occidente y sur

El jueves 13 de agosto también aparecen varios estados con acumulados importantes. El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además, habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Chihuahua y Puebla.

El organismo también contempla lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en entidades como Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viernes 14: el noroeste vuelve a concentrar las lluvias más fuertes

Para el viernes 14 de agosto, el pronóstico vuelve a ubicar las lluvias más intensas en el noroeste.

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en sectores de Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

A esto se sumarán chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en varias entidades del centro, occidente, norte y sureste.

También se esperan fuertes ráfagas de viento

El episodio de lluvias estará acompañado por rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora en determinadas zonas.

Para el miércoles 12, estas condiciones se esperan en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca, mientras que el jueves también aparecen Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entre las entidades con rachas de esa intensidad.

El viernes, las rachas de 60 a 70 kilómetros por hora se mantendrán en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En otras entidades también se pronostican rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, dependiendo de la jornada.

El SMN advierte por inundaciones, deslaves y caída de árboles

El organismo meteorológico señala que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo.

Además, las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las fuertes rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que las condiciones meteorológicas deberán seguirse de acuerdo con las actualizaciones oficiales.

El pronóstico abarca 96 horas, pero puede modificarse

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional corresponde a un pronóstico extendido de 96 horas y contempla las condiciones previstas entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto de 2026.

Por tratarse de un pronóstico meteorológico, las zonas y cantidades de lluvia pueden modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos. El SMN continuará actualizando las condiciones para cada región del país.