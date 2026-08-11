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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 11 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 11 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8613 - La Yeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 11 de agosto

 1°8613 11°6033
 5625  12°3235
 3°8184 13°9315 
 2963  14°7023 
 2568  15°9228 
 6°0131  16°1783
 9858  17°4615 
 2930  18°3700 
 6056  19°8074 
 10°8721 20°9441 

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¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte, culpas o energía negativa cercana.

Invita a revisar creencias y hábitos pesimistas, alejarse de influencias tóxicas y recuperar confianza.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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