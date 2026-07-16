El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de vientos polares a las regiones cordilleranas que traerán fuertes tormentas con lluvias, nieve y un vendaval sin precedentes.

Las condiciones meteorológicas avecinan un escenario complejo con dos días en donde el mal clima será una constante junto con una ola polar de 3° que traerá “el viento blanco”.

La tormenta del siglo: cómo será el diluvio de esta semana

Este fenómeno meteorológico responde al ingreso de un profundo sistema de baja presión asociado a una masa de aire polar proveniente del Pacífico Sur.

La interacción de este frente frío con la geografía cordillerana generará un combo climático severo de lluvias constantes en los valles, nevadas acumulativas de gran volumen en alta montaña y ráfagas de viento que superan los 90 km/h.

En las zonas más elevadas de la Patagonia, la combinación de viento fuerte y nieve suspendida provoca el peligroso “viento blanco”, reduciendo la visibilidad a cero.

Las precipitaciones serán constantes y rondarán los 20 milímetros de caída de agua por día (Fuente: ChatGPT). ChatGPT - creada con IA

Hacia las zonas más bajas y costeras de la región, la inestabilidad se traduce en lluvias persistentes y bajas temperaturas que favorecen la caída de aguanieve o granizo pequeño.

El temporal avanza de manera sostenida, saturando los suelos y complicando la transitabilidad en las principales rutas nacionales y provinciales de la Patagonia debido a la acumulación de hielo y barro.

Qué localidades están bajo alerta por tormentas

El SMN informó que estas provincias se verán afectadas por el fenómeno climático de esta semana:

Neuquén: afectada en toda su franja cordillerana y de meseta, con fuerte impacto en localidades turísticas como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Aluminé, Las Lajas, Chos Malal y el área metropolitana de Zapala.

Río Negro: con complicaciones severas por lluvias y nieve en San Carlos de Bariloche y alrededores, extendiéndose el viento y la inestabilidad hacia la Línea Sur (como Ingeniero Jacobacci) y las áreas del Alto Valle.

Chubut: ráfagas muy fuertes de viento y nevadas moderadas en sectores cordilleranos como Esquel y áreas de la meseta central.

Santa Cruz: bajo alerta por nevadas persistentes y temperaturas bajo cero extremas, afectando especialmente a El Calafate, las zonas cordilleranas linderas y las mesetas de Deseado y Magallanes.

Tierra del Fuego: con frío extremo, nevadas persistentes y fuertes ráfagas de viento del sector sur que afectarán de manera directa a Ushuaia y Río Grande.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires y cuándo llegarán las lluvias?

Buenos Aires comenzó la semana con un clima seco y despejado, pero el pronóstico extendido del clima señala la llegada de tormentas para el viernes.

Una de las particularidades del temporal que azotará la Ciudad y el conurbano es que llegará con un aumento de las temperaturas hasta los 19°. Así, la humedad será protagonista de la jornada.

Se esperan lluvias combinadas con vientos de hasta 41 kilómetros por hora que darán paso a un sábado fresco con mínimas de 10° y máximas de 17°.