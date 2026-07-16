Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de fuertes tormentas, caída de granizo, lluvias y ráfagas de viento superiores a 130km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostico varios alertas amarillas e incluso naranja a lo largo de la Argentina.

Según el informe del organismo, se esperan nevadas, vientos que superarían los 130 km/h, viento zonda y fuertes lluvias en distintos puntos de nuestro país.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de fuertes tormentas

Según el SMN, el clima para este jueves 16 de julio será de la siguiente manera:

Catamarca y Jujuy : alerta naranja por fuertes ráfagas de viento y viento zonda.

Chaco : alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento.

Chubut : alerta amarilla por fuertes lluvias y nevadas.

Corrientes, Entre Ríos y Formosa : alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento.

La Rioja : alerta naranja por fuertes ráfagas de viento y viento zonda, y alerta amarilla por nevadas.

Mendoza : alerta naranja por nevadas y alertas amarillas por vientos y viento zonda.

Misiones : alerta amarilla por viento.

Neuquén: alerta amarilla por fuertes lluvias y vientos, y alerta naranja por nevadas.

Es decir, que gran parte del país enfrentará climas adversos a lo largo de este jueves.

En el caso de los alertas naranjas por viento, las provincias mencionadas podrían sufrir ráfagas de hasta 130 km/h y las amarillas entre 30 y 60 km/h.

En el caso del viento zonda, reducen a 80km/h y 60 km/h.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires los próximos días

El jueves habrá una temperatura entre los 14°C y 21°C con un marcado aumento de sensación térmica antes del clima inestable que se vendrá hacia el fin de semana en Ciudad de Buenos Aires.

Habrá una elevada humedad y abundante nubosidad antes de las fuertes tormentas que se producirán el viernes por la mañana acompañada de chaparrones por la tarde.