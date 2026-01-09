El Ministerio de Minería del Gobierno de San Juan, el Banco San Juan, la Unidad Minera del Grupo Petersen y el TMX Group (Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange) avanzan en la organización del “San Juan Investment Day: The Copper Match”, una instancia clave que se desarrollará el 2 de marzo de 2026 en Toronto, Canadá, en el marco de la feria minera más importante del mundo, la PDAC 2026.

La iniciativa apunta a seleccionar proyectos mineros radicados en la provincia para que puedan presentar sus desarrollos ante inversores internacionales y acceder al mercado de capitales canadiense, considerado el principal polo financiero global para la actividad minera.

Con un potencial geológico reconocido a nivel internacional, San Juan busca fortalecer la llegada de inversiones y acompañar a las empresas que impulsan proyectos vinculados especialmente a minerales críticos, fundamentales para la transición energética global, generando nuevas oportunidades de crecimiento y financiamiento.

El “San Juan Investment Day: The Copper Match” está diseñado como un espacio de vinculación directa entre empresas de exploración y potenciales inversores. Las compañías seleccionadas deberán realizar sus presentaciones en idioma inglés, con exposiciones breves de siete minutos, seguidas de reuniones individuales de diez minutos.

Requisitos y contenidos de las presentaciones

Las empresas participantes deberán contar con un proyecto técnicamente respaldado y presentar información vinculada a:

Estructura jurídica y composición accionaria.

Estado del informe técnico NI 43-101.

Minerales identificados y nivel de exploración.

Inversión realizada en los últimos tres años (mínimo CAD 100.000).

Estado de permisos, licencias y certificaciones.

Operatividad del proyecto durante el año.

Acuerdos vigentes (joint ventures, contratos de compra o fundición).

Estrategia de financiamiento, valuación y destino de los fondos.

Motivos para una eventual salida a bolsa.

Fechas clave para participar

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026. Las propuestas serán evaluadas durante la primera semana de febrero y las empresas seleccionadas serán notificadas antes del 10 de febrero de 2026.

Para postularse, las compañías deberán completar en idioma inglés el formulario “TSXV_CPC Matchmaking PDAC 2026 – Argentina”.

Canales de consulta

Para más información o consultas, las empresas interesadas pueden comunicarse con:

• Guillermo Olguín, Ministerio de Minería de San Juan – golguin@sanjuan.gov.ar

• Laura Ropolo, Unidad Minera Grupo Petersen – Banco San Juan – lropolo@bancosanjuan.com

• Guillaume Legaré, TSX / TSX Venture – guillaume.legare@tmx.com