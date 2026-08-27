En un asado argentino, la carne y las brasas son protagonistas, pero hay dos acompañamientos que prácticamente nunca faltan: la salsa criolla y el chimichurri. Una aporta frescura y textura; la otra, un sabor intenso y especiado.

Las recetas pueden variar según los gustos, pero ambas son fáciles de preparar y permiten tenerlas listas en pocos minutos para acompañar los típicos cortes parrilleros.

Salsa criolla: la receta rápida para el asado

La salsa criolla se prepara principalmente con vegetales cortados en pequeños cubos y una mezcla de aceite y vinagre. El secreto está en picar los ingredientes de manera pareja para conseguir una textura uniforme.

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Ingredientes

1 tomate grande

1/2 morrón rojo

1/2 morrón verde

1 cebolla mediana

3 cucharadas de aceite

2 cucharadas de vinagre

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta a gusto

Cómo preparar la salsa criolla

Lavar el tomate y los morrones y cortarlos en cubitos pequeños. Pelar la cebolla y picarla del mismo tamaño que el resto de los vegetales. Colocar todo en un bowl y agregar el aceite y el vinagre. Incorporar el orégano, la sal y la pimienta. Mezclar bien y dejar reposar unos minutos antes de servir.

La salsa criolla es ideal para acompañar cortes de carne, choripanes y otros platos de parrilla. También puede conservarse en la heladera durante algunos días en un recipiente cerrado.

Chimichurri: cómo hacerlo en menos de 10 minutos

El chimichurri tradicional combina perejil, ajo, orégano, ají molido, aceite y vinagre. No existe una única receta: las proporciones y algunos ingredientes pueden cambiar según el gusto de cada asador.

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Ingredientes

4 cucharadas de perejil fresco picado

2 dientes de ajo

1 cucharada de orégano seco

1 cucharada de ají molido

1/2 taza de aceite

3 cucharadas de vinagre

1/2 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta a gusto

Cómo preparar el chimichurri

Picar muy finamente el perejil y los dientes de ajo. Colocarlos en un recipiente junto con el orégano, el ají molido y el pimentón. Agregar el aceite y el vinagre. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

El chimichurri puede utilizarse directamente, aunque un tiempo de reposo permite que los sabores se integren mejor. También es un acompañamiento clásico para el choripán y prácticamente cualquier corte de carne a la parrilla.

¿Cuál es la diferencia entre la salsa criolla y el chimichurri?

Aunque suelen aparecer juntas en la mesa del asado, tienen características diferentes. La salsa criolla se destaca por los vegetales frescos, el sabor ácido del vinagre y su textura crocante.

El chimichurri, en cambio, tiene un perfil más intenso y especiado, con protagonismo del perejil, el ajo, el orégano y el ají molido.

Por eso, preparar las dos es una buena opción: la criolla aporta frescura y el chimichurri suma intensidad, dos sabores que combinan especialmente bien con las carnes del asado argentino.