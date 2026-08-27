Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

El termo de mate es uno de los elementos más utilizados para conservar el agua caliente durante horas. Sin embargo, los cambios bruscos de temperatura y el uso incorrecto pueden generar problemas, especialmente en determinados recipientes.

Por este motivo, algunas personas recomiendan colocar una cuchara de metal dentro del termo antes de agregar el agua caliente.

El objetivo es que el metal ayude a absorber y distribuir parte del calor en el momento inicial, disminuyendo el impacto térmico sobre determinadas zonas del recipiente.

Por qué colocar una cuchara de metal dentro del termo

La explicación está relacionada con la manera en que el calor se transmite entre distintos materiales.

Al introducir agua muy caliente en un recipiente que se encuentra a una temperatura considerablemente menor, puede producirse un cambio térmico repentino.

En algunos termos, especialmente aquellos que tienen componentes de vidrio, esta diferencia puede aumentar el riesgo de que el material se fracture.

La cuchara de metal funciona como un elemento que entra en contacto con el agua caliente y puede contribuir a distribuir el calor en lugar de concentrarlo inmediatamente sobre una zona determinada.

El riesgo está en el cambio brusco de temperatura

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Uno de los principales enemigos de determinados recipientes es el choque térmico.

Cuando una superficie fría recibe de manera repentina un líquido a muy alta temperatura, distintas partes del material pueden expandirse a velocidades diferentes. Esa tensión puede provocar grietas o roturas.

El problema es especialmente relevante en los termos con ampolla de vidrio, ya que este material es más vulnerable a los cambios térmicos y a los golpes.

Por eso, antes de utilizar un termo que estuvo guardado en un ambiente frío, es recomendable evitar someterlo directamente a temperaturas extremas.

Cómo usar la cuchara de metal

Quienes utilizan este método suelen colocar una cuchara metálica limpia dentro del termo y luego agregar el agua caliente.

La idea es que la cuchara entre primero en contacto con el líquido y ayude a repartir el calor en el interior del recipiente.

De todos modos, el procedimiento debe realizarse con cuidado. No se debe utilizar una cuchara para golpear, raspar o presionar las paredes internas del termo, ya que podría dañarlo.

Además, siempre es recomendable seguir las indicaciones específicas del fabricante, especialmente cuando se trata de termos con ampolla de vidrio.

Qué hacer antes de poner agua hirviendo en el termo

Más allá del truco de la cuchara, existen otras precauciones sencillas que pueden ayudar a prolongar la vida útil del termo.

Evitar los cambios bruscos de temperatura .

No llenar inmediatamente un recipiente extremadamente frío con agua hirviendo.

Revisar que el termo no tenga grietas, golpes o daños .

No utilizar un termo deteriorado.

Seguir las instrucciones de uso y limpieza proporcionadas por el fabricante.

Manipular con cuidado los termos que contienen ampollas de vidrio.

Estas medidas son especialmente importantes porque un termo dañado puede representar un riesgo cuando contiene agua a temperaturas muy elevadas.