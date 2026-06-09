El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas, mientras que la sal ayuda a repeler las malas energías. Foto: IA.

El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados caseros más eficaces para mantener el hogar limpio sin recurrir a químicos costosos y difíciles de conseguir.

Por su parte, la sal se ha utilizado en diversas culturas por sus propiedades absorbentes y su capacidad para atraer energías positivas.

Aunque ambas suelen usarse en la cocina, existe un truco poco conocido que muchos comenzaron a aplicar en los últimos meses: rociar vinagre y sal en la entrada de la casa.

Este hábito, sencillo y económico, está ganando terreno por varios motivos prácticos y energéticos.

El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en la entrada?

Un punto clave del vinagre es su capacidad para actuar como barrera repelente. El aroma intenso funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor, lo que convierte al vinagre en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal.

El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas.

Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”. Mientras que l a sal actúa como un potente filtro que atrae y absorbe energías indeseadas. Se cree que su estructura química la convierte en un imán para las vibraciones negativas.

Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente.

Cómo aplicarlo correctamente

Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco, sal y agua en un atomizador. Se puede rociar:

En el marco de la puerta,

En el suelo de la entrada,

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos,

En zócalos o esquinas expuestas al exterior.

Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto.