En las últimas semanas, un método simple y económico se volvió tendencia entre quienes buscan mejorar el ambiente del hogar sin recurrir a productos químicos.

Se trata de colocar romero y arroz dentro de un frasco, una combinación que sorprende por su capacidad para perfumar naturalmente, reducir la humedad y aportar una sensación de equilibrio en cualquier espacio.

Para qué sirve el frasco con romero y arroz

Aunque parezca una novedad, esta técnica tiene raíces en prácticas tradicionales que aprovechaban ingredientes cotidianos para resolver problemas de la casa.

Hoy, en plena búsqueda de opciones más sustentables, el frasco con romero y arroz reaparece como uno de los trucos más eficaces y accesibles.

La mezcla funciona por la unión de dos elementos que se complementan entre sí:

Perfuma el ambiente con un aroma fresco y herbal.

Absorbe la humedad que se concentra en rincones cerrados.

Reduce olores fuertes sin necesidad de aerosoles.

Aporta una sensación de bienestar y calma.

Es decorativo, económico y práctico.

Esta preparación se volvió popular en hogares donde se busca mantener ambientes más naturales y con mejor circulación energética.

Por qué funciona: ciencia y tradición en un mismo frasco

El arroz actúa como un absorbente natural de humedad, algo que también ayuda a evitar malos olores.

El romero, por su parte, desprende una fragancia suave que mejora el ambiente sin saturar el aire. La combinación permite regular la humedad, aromatizar y generar un clima más agradable.

Cómo preparar el frasco paso a paso

Para aprovechar los beneficios, solo necesitas seguir unos pasos simples:

Elige un frasco de vidrio, ya sea abierto o con tapa perforada. Coloca tres o cuatro cucharadas de arroz crudo en el fondo. Suma dos o tres ramitas de romero, secas o frescas. Ubica el frasco en el ambiente que quieras mejorar: dormitorio, baño, cocina, living o placard. Reemplaza el arroz cada 20 a 30 días si notas que acumuló humedad. Si quieres intensificar el efecto, arma varios frascos y distribúyelos por toda la casa.

Dónde colocarlo para potenciar sus beneficios

Aunque funciona en cualquier parte del hogar, hay espacios donde su impacto es mayor: