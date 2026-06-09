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Conforme pasan los años, se vuelve más importante encontrar actividades físicas amigables con el cuerpo humano.

Pese a que ejercicios como la natación y la bicicleta fija se convirtieron en las alternativas más recomendadas para adultos mayores, existe una opción que genera más beneficios cardiovasculares.

Es una práctica accesible que puede ser realizada tanto en grupo como solo. Además, no requiere pagar una suscripción o comprar equipamiento costoso.

Se trata de la caminata, una práctica que muchas veces es dejada de lado por ejercicios de mayor intensidad como el gimnasio o el cardio.

Ser constante en caminar durante un año, caminando una hora al día, puede tener múltiples beneficios para la salud. Foto: Pixabay.

Al actuar sobre el cuerpo y el sistema nervioso al mismo tiempo, obliga al corazón a bombear sangre con mayor intensidad. Se traduce en un entrenamiento de alta eficiencia que puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria con el paso de las sesiones.

Ser constante en caminar durante un año, caminando una hora al día, puede tener múltiples beneficios para la salud. Mejora la condición física, la circulación, la resistencia muscular y el gasto energético total.

Respecto a la circulación, puede mejorar la función endotelial, lo cual significa que favorece la dilatación arterial. Foto: Magnific.

No existe la necesidad de convertir cada sesión en un ejercicio de alta intensidad. La importancia de caminar es ser constante y generar un hábito que te permita realizarlo todos los días sin que resulte una tortura a nivel mental y físico.

Respecto a la circulación, puede mejorar la función endotelial, lo cual significa que favorece la dilatación arterial.

Un estudio publicado en PubMed detalla que la actividad física mejora significativamente la capacidad física, reduce los biomarcadores cardíacos (indicadores de estrés del corazón) y eleva la calidad de vida.

Tener una buena sesión de caminata no solo depende del tiempo, sino que también se deben seguir algunas pautas, como el ritmo que te suba las pulsaciones, pero sin llegar a quedarte sin aire.

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que puede ser realizado tanto solo en casa como en grupo en lugares abiertos y que, para las personas que no tienen relación con el deporte, es el ideal para comenzar de forma saludable a realizar actividad física, evitando lesiones a nivel articular.