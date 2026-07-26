Cada vez son más las personas que recurren a soluciones caseras para mantener la casa limpia sin necesidad de utilizar productos agresivos. Entre los trucos más populares aparece una preparación que combina vinagre blanco con hojas de laurel, una mezcla sencilla que ayuda a limpiar distintas superficies y deja un aroma más agradable que el del vinagre por sí solo.

Aunque muchas personas creen que el laurel potencia el efecto del vinagre, su función principal es perfumar la preparación y suavizar el intenso olor característico de este ingrediente. El resultado es un limpiador de uso doméstico que puede emplearse en diferentes espacios del hogar.

Mezcla de vinagre blanco y hojas de laurel: para qué sirve y por qué se recomienda Archivo El Cronista

¿Para qué sirve la mezcla de vinagre blanco y hojas de laurel?

Esta preparación casera puede utilizarse para distintas tareas de limpieza, entre ellas:

Limpiar el interior de la heladera y ayudar a disminuir los malos olores.

Higienizar estantes y cajones de alacenas o despensas vacías.

Limpiar mesadas, azulejos y otras superficies de la cocina.

Retirar suciedad del exterior de la heladera y de otros electrodomésticos.

Refrescar el interior del cesto de basura después de lavarlo.

Limpiar puertas, picaportes y otras superficies lavables del hogar.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para elaborar este limpiador casero se necesita un frasco de vidrio con tapa. Allí se colocan aproximadamente 500 mililitros de vinagre blanco junto con entre ocho y diez hojas de laurel.

Una vez cerrado el recipiente, debe conservarse en un lugar fresco y sin exposición directa a la luz durante un período de entre siete y catorce días para que las hojas liberen su aroma.

Al finalizar el tiempo de reposo, debes:

Filtrar la preparación Mezclar con una cantidad similar de agua Colocar en un pulverizador para facilitar su aplicación

Puede utilizarse directamente sobre la superficie que se desea limpiar o aplicarse primero sobre un paño limpio. En el caso de la heladera, se recomienda humedecer el paño con la mezcla y limpiar el interior sin rociarla directamente sobre los alimentos o compartimentos.

¿Por qué muchas personas recomiendan esta combinación?

El vinagre blanco es conocido por su capacidad para remover restos de cal, residuos de jabón y ayudar a neutralizar olores en distintas superficies.

Las hojas de laurel, en cambio, aportan un perfume herbal que hace más agradable la limpieza y deja una sensación de frescura en los ambientes.

No obstante, es importante tener en cuenta que esta preparación no sustituye a un desinfectante específico cuando el objetivo es eliminar bacterias, virus u otros microorganismos. Se trata de un complemento útil para la limpieza cotidiana del hogar.