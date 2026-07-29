El vinagre es un gran aliado de la limpieza.

El desagüe de la bacha de la cocina suele acumular restos de comida, grasa, jabón y humedad que, con el paso de los días, favorecen la aparición de malos olores y pueden dificultar el correcto drenaje del agua.

Para evitar que estos residuos se conviertan en un problema mayor, muchas personas incorporan un sencillo truco casero a su rutina de limpieza.

Una de las alternativas más recomendadas consiste en utilizar vinagre blanco de manera periódica. Gracias a su contenido de ácido acético, puede ayudar a mantener el desagüe en mejores condiciones y complementar la limpieza habitual sin necesidad de recurrir a productos más agresivos.

Para qué sirve rociar vinagre en el desagüe de la bacha

El vinagre blanco posee propiedades que pueden colaborar con el mantenimiento del desagüe, especialmente cuando se utiliza como parte de una limpieza diaria .

El vinagre posee propiedades desinfectantes altamente efectivas. IA Gemini

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a disminuir los malos olores provenientes de las cañerías.

Favorece el desprendimiento de algunos residuos superficiales.

Complementa la limpieza habitual de la bacha.

Contribuye al mantenimiento periódico del desagüe.

Es importante tener en cuenta que este método no reemplaza una limpieza profunda, ni elimina grandes acumulaciones de grasa o destapa una cañería obstruida.

Cómo utilizar correctamente el vinagre para limpiar el desagüe

La aplicación es rápida y puede realizarse con productos que normalmente ya se encuentran en cualquier cocina .

Este truco de limpieza es muy popular. IA Gemini

Primero se recomienda retirar los restos de comida y la suciedad visible que hayan quedado sobre la rejilla del desagüe. Luego, hay que verter aproximadamente media taza de vinagre blanco directamente en la cañería y dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, basta con enjuagar utilizando abundante agua caliente para ayudar a arrastrar los residuos que se hayan desprendido. Este procedimiento puede repetirse cada cierto tiempo como parte del mantenimiento habitual.

Qué errores hay que evitar al limpiar el desagüe

Aunque el vinagre es un producto de uso doméstico muy habitual, existen algunas precauciones que conviene respetar para evitar riesgos.

La principal recomendación es no mezclar nunca vinagre con lavandina, ya que la combinación puede liberar gas cloro, una sustancia peligrosa para la salud.

Además, para prevenir obstrucciones es fundamental evitar arrojar aceite usado, grasa, restos de comida, borra de café y otros residuos sólidos por la bacha. Si el agua continúa drenando lentamente o el mal olor persiste pese a la limpieza, es posible que exista una obstrucción más importante que requiera desmontar el sifón o solicitar la intervención de un profesional.