Muchas veces, la presencia de moscas y mosquitos dentro del hogar suele convertirse en un problema difícil de controlar y aunque existen muchos productos químicos para combatirlos, también hay soluciones caseras que resultan efectivas y utilizan ingredientes simples que casi siempre están disponibles en la cocina. Uno de los trucos más difundidos es una mezcla de vinagre, azúcar y agua que se coloca cerca de las ventanas o en la puerta del patio para impedir que los insectos ingresen a la casa. Este método funciona como una trampa sencilla que aprovecha el olor de los ingredientes para atraerlos antes de que entren al hogar y actúa como repelente. Las ventanas y las puertas del patio suelen ser los principales puntos de ingreso de los insectos, especialmente durante los días de calor cuando permanecen abiertas para ventilar los ambientes. Por esa razón, colocar la mezcla de vinagre y azúcar en esas zonas ayuda a limitar el acceso de moscas y mosquitos. El truco funciona porque el azúcar actúa como un elemento que atrae a los insectos, mientras que el vinagre potencia el olor del preparado. A esto se suma el detergente o jabón lavavajillas, que hace que los insectos queden “atrapados” cuando se posan sobre la superficie. Para que el método resulte efectivo, es importante colocar el recipiente en lugares estratégicos donde habitualmente ingresan los insectos. Además, se recomienda renovar la mezcla cada 48 horas, ya que con el paso del tiempo el preparado pierde intensidad y disminuye su capacidad para atraer a los insectos. La preparación de esta trampa casera es muy simple y requiere pocos ingredientes, por lo que puede elaborarse en pocos minutos utilizando elementos que suelen encontrarse en cualquier cocina.