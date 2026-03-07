El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados caseros más eficaces para mantener el hogar limpio sin recurrir a químicos costosos y difíciles de conseguir. Aunque suele usarse en la cocina o el baño, existe un truco poco conocido que muchos comenzaron a aplicar en los últimos meses: rociar vinagre en la entrada de la casa. Este hábito, sencillo y económico, está ganando terreno por varios motivos prácticos y energéticos. Un punto clave es su capacidad para actuar como barrera repelente. El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas. Hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor, lo que convierte al vinagre en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal. Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”. Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente. Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar: Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto. El vinagre es uno de los productos más utilizados en el hogar para la limpieza de frutas y verduras. No obstante, su capacidad desinfectante es limitada. Algunas investigaciones indican que mezclar vinagre y limón y dejar actuar durante 15 minutos reduce la presencia de salmonella a niveles casi indetectables. Sin embargo, este tiempo puede perjudicar hojas delicadas como la lechuga. El bicarbonato tampoco actúa como desinfectante: únicamente regula el pH y puede inhibir el crecimiento bacteriano, pero no elimina gérmenes. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el ácido acético puede disminuir bacterias como E. coli, pero requiere concentraciones elevadas y tiempos prolongados: una solución al 10% necesita un minuto, al 5% aproximadamente 25 minutos y al 2,5% hasta 150 minutos. En la práctica, esto no resulta viable para el hogar. El jugo de limón proporciona ácido cítrico y altera el color y la textura de carnes y pescados, pero no elimina microorganismos peligrosos. Marinar no sustituye la cocción segura.